Noah Saviolo, Trabzonspor için geliyor!

Trabzonspor genç yıldız adayı Noah Saviolo'da mutlu sona ulaştı.
Gelecek vaat eden futbolculara yönelen bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria forması giyen sol kanadı sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için bu gece (Cuma) İstanbul'da getirecek.
Saat 23.30 civarında İstanbul'a gelecek olan 22 yaşındaki Portekizli oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Trabzonspor ile Vitoria Guimaraes arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Anlaşmada sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi.
Gelecek vaat eden futbolculara yönelen bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria forması giyen sol kanadı sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için bu gece (Cuma) İstanbul'da getirecek.
Saat 23.30 civarında İstanbul'a gelecek olan 22 yaşındaki Portekizli oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Trabzonspor ile Vitoria Guimaraes arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Anlaşmada sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi.