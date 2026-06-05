Noah Saviolo, Trabzonspor için geliyor!

Trabzonspor'un transferi için anlaşma sağladığı Noah Saviolo, bugün (Cuma) imza için Türkiye'ye geliyor.

calendar 05 Haziran 2026 09:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Noah Saviolo, Trabzonspor için geliyor!
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Trabzonspor genç yıldız adayı Noah Saviolo'da mutlu sona ulaştı.

Gelecek vaat eden futbolculara yönelen bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria forması giyen sol kanadı sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için bu gece (Cuma) İstanbul'da getirecek.

Saat 23.30 civarında İstanbul'a gelecek olan 22 yaşındaki Portekizli oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Trabzonspor ile Vitoria Guimaraes arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Anlaşmada sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

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