Galatasaray, Camavinga için seçimi bekliyor!

Galatasaray, Real Madrid'den ilgilendiği Eduardo Camavinga için İspanyol devindeki başkanlık seçimlerini bekliyor.

calendar 05 Haziran 2026 09:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Camavinga için seçimi bekliyor!
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Galatasaray, Real Madrid'den Eduardo Camavinga ile ilgileniyor.

SEÇİM BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılılar, Fransız orta sahanın transferinde harekete geçmek için Real Madrid'de yapılacak başkanlık seçimlerini bekliyor.

Real Madrid'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da gerçekleşecek. İspanyol devinde başkanlık için mevcut başkan Florentino Perez ile birlikte Enrique Riquelme yarışacak.

Florentino Perez'in başkanlık görevine yeniden seçilmesi durumunda Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho olacak.

SEÇİMDEN SONRA HAMLE

Galatasaray, seçimin ardından Camavinga ile ilgili verilecek kararın ardından transfer için harekete geçmeyi planlıyor.

Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 23 yaşındaki Camavinga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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