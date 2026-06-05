Galatasaray, Camavinga için seçimi bekliyor!

Galatasaray, Real Madrid'den Eduardo Camavinga ile ilgileniyor.
SEÇİM BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılılar, Fransız orta sahanın transferinde harekete geçmek için Real Madrid'de yapılacak başkanlık seçimlerini bekliyor.
Real Madrid'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da gerçekleşecek. İspanyol devinde başkanlık için mevcut başkan Florentino Perez ile birlikte Enrique Riquelme yarışacak.
Florentino Perez'in başkanlık görevine yeniden seçilmesi durumunda Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho olacak.
SEÇİMDEN SONRA HAMLE
Galatasaray, seçimin ardından Camavinga ile ilgili verilecek kararın ardından transfer için harekete geçmeyi planlıyor.
Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 23 yaşındaki Camavinga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
SEÇİM BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılılar, Fransız orta sahanın transferinde harekete geçmek için Real Madrid'de yapılacak başkanlık seçimlerini bekliyor.
Real Madrid'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da gerçekleşecek. İspanyol devinde başkanlık için mevcut başkan Florentino Perez ile birlikte Enrique Riquelme yarışacak.
Florentino Perez'in başkanlık görevine yeniden seçilmesi durumunda Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho olacak.
SEÇİMDEN SONRA HAMLE
Galatasaray, seçimin ardından Camavinga ile ilgili verilecek kararın ardından transfer için harekete geçmeyi planlıyor.
Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 23 yaşındaki Camavinga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.