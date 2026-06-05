Victor Nelsson, yeni kulüp arıyor!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve Süper Lig'den Samsunspor'un ilgilendiği Victor Nelsson, menajeriyle birlikte yurt dışından yeni kulüp arıyor.

calendar 05 Haziran 2026 09:16
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Victor Nelsson, yeni kulüp arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Victor Nelsson için Galatasaray kararını verdi.

İtalyan ekibinin küme düşmesiyle birlikte oyuncunun geleceği yeniden gündeme gelirken, sarı-kırmızılıların yeni sezon planlamasında Danimarkalı savunmacıya yer vermediği öğrenildi.

KAMPA GÖTÜRMEYECEK

Teknik direktör Okan Buruk'un, Danimarkalı savunmacıyı hazırlık kampına bile götürmek istemediği kaydedildi.

Victor Nelsson'un da kendisine yeni bir kulüp bulmak için menajeriyle birlikte temaslara başladığı belirtildi.

TÜRKİYE'DEN SAMSUNSPOR İSTİYOR

Türkiye'den Samsunspor'un ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcu, menajeriyle birlikte yurt dışında kulüp arayışlarını sürdürüyor.

Galatasaray, kadroda düşünmediği Nelsson için transferde kolaylık sağlamayı planlıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.