Victor Nelsson, yeni kulüp arıyor!

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Victor Nelsson için Galatasaray kararını verdi.
İtalyan ekibinin küme düşmesiyle birlikte oyuncunun geleceği yeniden gündeme gelirken, sarı-kırmızılıların yeni sezon planlamasında Danimarkalı savunmacıya yer vermediği öğrenildi.
KAMPA GÖTÜRMEYECEK
Teknik direktör Okan Buruk'un, Danimarkalı savunmacıyı hazırlık kampına bile götürmek istemediği kaydedildi.
Victor Nelsson'un da kendisine yeni bir kulüp bulmak için menajeriyle birlikte temaslara başladığı belirtildi.
TÜRKİYE'DEN SAMSUNSPOR İSTİYOR
Türkiye'den Samsunspor'un ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcu, menajeriyle birlikte yurt dışında kulüp arayışlarını sürdürüyor.
Galatasaray, kadroda düşünmediği Nelsson için transferde kolaylık sağlamayı planlıyor.
İtalyan ekibinin küme düşmesiyle birlikte oyuncunun geleceği yeniden gündeme gelirken, sarı-kırmızılıların yeni sezon planlamasında Danimarkalı savunmacıya yer vermediği öğrenildi.
KAMPA GÖTÜRMEYECEK
Teknik direktör Okan Buruk'un, Danimarkalı savunmacıyı hazırlık kampına bile götürmek istemediği kaydedildi.
Victor Nelsson'un da kendisine yeni bir kulüp bulmak için menajeriyle birlikte temaslara başladığı belirtildi.
TÜRKİYE'DEN SAMSUNSPOR İSTİYOR
Türkiye'den Samsunspor'un ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcu, menajeriyle birlikte yurt dışında kulüp arayışlarını sürdürüyor.
Galatasaray, kadroda düşünmediği Nelsson için transferde kolaylık sağlamayı planlıyor.