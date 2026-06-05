Galatasaray'da 5 kritik karar!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile görüştü. Bu toplantıda önemli kararlar alındı. İşte detaylar...

calendar 05 Haziran 2026 08:08 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 09:07
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 5 kritik karar!
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Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezondaki transfer hamleleri için acele etmiyor.

Tek aday olarak girdiği seçimde dördüncü defa başkanlık görevine gelen Dursun Özbek yönetimi, mazbata töreni ve tatillerin ardından teknik direktör Okan Buruk ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Galatasaray'da bu toplantının ardından önemli kararlar alındı.

Alınan kararlar şöyle:

1- Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

2- Futbol Komitesi ve yönetimi değişmeden yola devam edilecek.

3- Transferde acele yok! Dünya Kupası takip edilecek.

4- Bir orta saha takviyesi mutlak yapılacak.

5- Okan Hoca'nın ekibi güçlendirilecek. En iki üç takviye ile teknik kadro tazelenecek.

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