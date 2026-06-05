Galatasaray'da 5 kritik karar!

Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezondaki transfer hamleleri için acele etmiyor.
Tek aday olarak girdiği seçimde dördüncü defa başkanlık görevine gelen Dursun Özbek yönetimi, mazbata töreni ve tatillerin ardından teknik direktör Okan Buruk ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Galatasaray'da bu toplantının ardından önemli kararlar alındı.
Alınan kararlar şöyle:
1- Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
2- Futbol Komitesi ve yönetimi değişmeden yola devam edilecek.
3- Transferde acele yok! Dünya Kupası takip edilecek.
4- Bir orta saha takviyesi mutlak yapılacak.
5- Okan Hoca'nın ekibi güçlendirilecek. En iki üç takviye ile teknik kadro tazelenecek.
Tek aday olarak girdiği seçimde dördüncü defa başkanlık görevine gelen Dursun Özbek yönetimi, mazbata töreni ve tatillerin ardından teknik direktör Okan Buruk ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Galatasaray'da bu toplantının ardından önemli kararlar alındı.
Alınan kararlar şöyle:
1- Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
2- Futbol Komitesi ve yönetimi değişmeden yola devam edilecek.
3- Transferde acele yok! Dünya Kupası takip edilecek.
4- Bir orta saha takviyesi mutlak yapılacak.
5- Okan Hoca'nın ekibi güçlendirilecek. En iki üç takviye ile teknik kadro tazelenecek.