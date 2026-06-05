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Turnuvaya SADECE KALDI!

2006 FIFA Dünya Kupası'nın hikayesi

Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nı İtalya müzesine götürdü. Turnuvada Brezilyalı Ronaldo ve Alman Klose tarihi başarılar elde etti.

calendar 05 Haziran 2026 13:56
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
2006 FIFA Dünya Kupası'nın hikayesi
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Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya, tarihinde 4. kez şampiyonluğa ulaştı. Adaylık sürecinde Güney Afrika, İngiltere ve Fas'ı geride bırakan Almanya, 1974 yılının ardından ikinci kez Dünya Kupası düzenlemeye hak kazandı.

Almanya 2006'ya Avrupa'dan 14, Afrika'dan 5, Güney Amerika, Asya, Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler'den dörder ve Okyanusya'dan bir ekip katıldı.

Turnuvada Avrupa'dan Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan-Karadağ, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, Afrika'dan Angola, Fildişi Sahili, Gana, Togo, Tunus, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Ekvador, Paraguay, Asya'dan İran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler'den ABD, Kosta Rika, Meksika, Trinidad Tobago ile Okyanusya'dan Avustralya yer aldı.

İTALYA'NIN 4. DÜNYA KUPASI ZAFERİ

İtalya Milli Takımı, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda Zinedine Zidane önderliğindeki Fransa'yı penaltılarla yenerek tarihinin 4. zaferine ulaştı.

Kupanın en iyi file bekçisi seçilen Gianluigi Buffon'un kalesini koruduğu ve turnuva boyunca yalnızca iki gol yiyen İtalyanlar, finalde 1998'in şampiyonu Fransa ile karşılaştı. Almanya 2006 finali, 9 Temmuz 2006 tarihinde Berlin Olimpiyat Stadı'nda 69 bin seyircinin önünde oynandı.

Normal süresi 1-1 biten final karşılaşmasının golleri, maça uzatma devrelerinde damga vuracak iki oyuncudan geldi. Zidane'ın 7. dakikada penaltıdan kaydettiği gole, 19. dakikada Marco Materazzi ile karşılık veren İtalya, mücadeleyi uzatma devresine taşıdı. Uzatmalarında gol sesi çıkmayan mücadelenin galibi, penaltı atışları sonucunda belli oldu. Penaltılarda Fransa'yı 5-3 mağlup eden İtalya, 1934, 1938 ve 1982'nin ardından tarihinin 4. Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

 
ZIDANE'IN VEDASI

Almanya'daki 2006 FIFA Dünya Kupası, Fransızların yıldızı Zinedine Zidane'ın sıra dışı vedasıyla akıllara kazındı.

İtalya ile oynanan final karşılaşmasının ikinci uzatma devresinde, 110. dakikada rakip takım savunmacısı Marco Materazzi'ye kafa atan Zidane, kırmızı kartla oyundan ihraç edilerek takımını 10 kişi bıraktı.

Final mücadelesinin ardından yeşil sahalara veda ettiğini açıklayan Zidane'ın, gördüğü kırmızı kart sonrasında Dünya Kupası'nın yanından geçerek soyunma odasının yolunu tuttuğu sahne, futbolseverlerin hafızalarındaki tazeliğini koruyor.

RONALDO 15 GOLLE TARİHE GEÇTİ

Almanya'da rakip fileleri 3 kez havalandıran Brezilya'nın yıldız oyuncusu Ronaldo, turnuvanın en golcü futbolcusu (15) ünvanını ele geçirdi.

1998 ve 2002'deki kupalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Almanya 2006'da attığı 3 golle turnuva tarihinin en skorer oyuncusu Alman Gerd Müller'i (14) geride bıraktı.

GOL KRALI KLOSE

Almanya'daki turnuvanın gol kralı, ev sahibi ülkeden Miroslav Klose oldu.

Rakip fileleri 5 kez havalandıran Klose'nin gol krallığına ulaştığı turnuvada Arjantin'den Hernan Crespo ve Maxi Rodriguez, İspanya'dan David Villa ve Fernando Torres, Brezilya'dan Ronaldo, Fransa'dan Zinedine Zidane ve Thierry Henry ile Almanya'dan Lukas Podolski, üçer golle ikinci sırayı paylaştı.

64 MAÇTA 147 GOL

Almanya 2006'da yapılan 64 maçta 147 gol atıldı.

Maç başına 2,3 gol ortalamasının yakalandığı kupanın en golcü takımları ise 14 golle ev sahibi ülke Almanya ve 12 golle İtalya oldu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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