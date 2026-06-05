Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gelişmesi

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme ile birlikte zam yapmayı planlıyor. Milli futbolcu, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması durumunda birinci kaptanlık görevini de üstlenebilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Haziran 2026 11:57
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gelişmesi
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Galatasaray'ın üst üste kazandığı 4 şampiyonluğun defanstaki değişilmez kalesi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı yönetim tarafından ödüllendiriliyor.

YÜZDE 50 ZAM

Mevcut sözleşmesinde ciddi bir iyileştirmeye gidecek olan Galatasaray, Abdülkerim'in maaşına en az yüzde 50 oranında zam yapacak. Yıllık ücreti 90 milyon TL seviyesinde olan Abdülkerim'in maaşının Euro cinsinden değeri yaklaşık 1.7 milyon Euro.

Tecrübeli savunmacının yeni sezondan itibaren yıllık ücreti en az 135 milyon TL seviyesinde olacak. Yani maaşı 2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.

UZUN VADELİ PLAN

Sarı-kırmızılılar, sadece maaş artışıyla kalmayıp Abdülkerim'in normal şartlarda 2027'de sona erecek olan sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatarak deneyimli oyuncuyu uzun vadeli olarak takımda tutmayı garantileyecek.

BİRİNCİ KAPTAN OLABİLİR

Takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması halinde Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'ın birinci kaptanı olabilir.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla geride kalan 4 sezonda tam 171 resmi maça çıkan Abdülkerim, bir stoper olmasına rağmen 16 gol ve 6 asistlik hücum katkısıyla takımını sırtladı.

Okan Buruk'un ardından milli takımda Montella'nın da vazgeçilmezi olan başarılı oyuncu, bu dev sözleşmeyi sonuna kadar hak ettiğini kanıtladı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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