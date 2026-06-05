Göztepe'de ikinci hamle orta sahaya: Mateo Banegas

İlk transferini Sinclair Armstrong ile hücum hattına yapan Göztepe, ikinci hamlesini Arjantin'den Mateo Banegas ile orta sahaya yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Haziran 2026 12:54
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'de ikinci hamle orta sahaya: Mateo Banegas
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde gaza bastı.

İlk olarak İngiltere Championship temsilcisi Bristol City'den 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Arjantinli orta saha Mateo Benegas'ı listesine ekledi.

TRANSFERİ BİTİRMEYE KARARLI

Arjantin ekiplerinden Ferro Carril Oeste'nin futbolcusu olan 20 yaşındaki genç oyuncunun sezon boyunca yakından takip edildiği ve beğenildiği ifade edildi. Kiralık olarak Almagro'da görev yapan Benegas için hareke geçen Sport Republic şirketinin transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı.

DÖRT TALİBİ DAHA VAR

Oyuncu'ya Göztepe'nin yanı sıra Arjantin'den de talipler olduğu belirtildi. Racing, Talleres, Union ve Instituto kulüplerinin de Benegas'ı istediği kaydedildi.

İKİ TÜRK YETENEK DAHA LİSTEDE

Yabancı oyuncu transferinde çalışmalarını hızlandıran Göztepe, yerli futbolcularla da görüşmelerini sürdürüyor.

Göztepe, Bodrum Futbol Kulübü'nün genç golcüsü Ali Habeşoğlu transferini bitirebilmek için yeşil-beyazlılarla pazarlıklarını sürdürüyor. Ayrıca İzmir ekibi İsveç'te forma giyen orta saha Filip Akdemir'le de yakından ilgileniyor.

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