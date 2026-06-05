Sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçıran futbolcular

ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda Brezilyalı Rodrygo, Fransız Hugo Ekitike ve Alman Serge Gnabry gibi bazı önemli oyuncular sakatlık gerekçesiyle forma giyemeyecek.



Dünya Kupası favorileri arasında gösterilen Fransa, İspanya, Brezilya ve Arjantin gibi ekiplerin bazı öne çıkan oyuncuları turnuvada boy gösteremeyecek.



Sakatlıkları nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek yıldızlar:



BREZİLYA: RODRYGO, MILITAO, ESTEVAO



Brezilya, turnuva öncesi en büyük sıkıntıyı Real Madrid'de forma giyen Rodrygo ve Eder Militao'nun sakatlığıyla yaşıyor.



Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo, geçen mart ayında yaşadığı çapraz bağ (ACL) ve menisküs yırtığı nedeniyle sezonu kapattı ve Dünya Kupası'nda olmayacak.



Stoper oyuncusu Eder Militao ise nisan ayında yaşadığı hamstring sakatlığı sonrası ameliyat olurken Brezilya savunmasındaki yerini alamayacak.



Chelsea'de oynayan 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Estevao da hamstring sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.



HOLLANDA: DE LIGHT, SIMONS, SCHOUTEN



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un formasını giyen Xavi Simons, nisan ayında yaşadığı çapraz bağ yırtığı (ACL) sonucu turnuvada yer alamayacak.



Surinam asıllı 23 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, milli takımda forma giydiği 34 maçta 6 gol kaydetti.



Manchester United forması giyen stoper Matthijs de Ligt ise geçirdiği bel ameliyatı sonrası Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.



26 yaşındaki Hollandalı stoper daha önce 52 kez milli takım forması giydi.



PSV forması giyen Jerdy Schouten, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak.



29 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli takımda daha önce 17 maçta oynadı.



FRANSA: EKITIKE



Fransız forvet Hugo Ekitike, aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiliz ekibi Liverpool formasıyla sezonu kapattıktan sonra Fransa kadrosundan da çıkarıldı.



Kamerun asıllı 23 yaşındaki Fransız forvet, milli takımda oynadığı 8 karşılaşmada 2 gol attı.



ALMANYA: GNABRY



Bayern Münih'de oynayan forvet oyuncusu Serge Gnabry, sağ uyluk adalesindeki yırtık nedeniyle "Almanya ile Dünya Kupası hayalim ne yazık ki sona erdi." açıklamasını yaptı.



Fildişi Sahili asıllı 30 yaşındaki Alman forvet, milli takımda forma giydiği 59 maçta 26 gol kaydetti.



İSPANYA: LOPEZ VE AGHEHOWA



Barcelona forması giyen İspanyol futbolcu Fermin Lopez, sağ ayağındaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek.



23 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli takımda daha önce 7 kez sahaya çıktı.



Porto'nun forveti Samu Aghehowa ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İspanya adına turnuvada mücadele edemeyecek.



Nijerya asıllı 22 yaşındaki İspanyol forvet, milli takımda 4 maçta forma giydi.



ARJANTİN: FOYTH VE CARBONI



Villarreal forması giyen Arjantinli savunma oyuncusu Juan Foyth, ocak ayında yaşadığı aşil tendonu sakatlığıyla turnuvayı kaçıracak.



28 yaşındaki stoper, milli takımda 22 maçta forma giydi.



Inter'de kiralık olarak forma giyen genç futbolcu Valentin Carboni, çapraz bağ yırtığı nedeniyle Arjantin kadrosunda yer alamayacak.



21 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli takımda şimdiye kadar 3 maçta oynadı.



GANA: MOHAMMED KUDUS



İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham'ın Ganalı orta saha oyuncusu Mohammed Kudus, uyluk sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.



25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Gana milli takımında daha önce oynadığı 46 maçta 13 gol kaydetti.



JAPONYA: MITOMA VE MINAMINO



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Japon sol kanat oyuncusu Kaoru Mitoma, uyluk sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.



29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, milli takımda daha önce 31 maçta 9 gol kaydetti.



Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Japon futbolcu Takumi Minamino ise diz bağlarındaki yırtık nedeniyle turnuvayı kaçıracak.



31 yaşındaki Japon futbolcu, daha önce milli takımda 73 maçta 26 gol attı.







