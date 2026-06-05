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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Orkun Kökçü'nün memleketinde Dünya Kupası heyecanı

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım formasını terletecek olan Orkun Kökçü'nün memleketi Afyonkarahisar'da turnuva heyecanı başladı. Emirdağ ilçesinde heyecan birlikte yaşanacak.

calendar 05 Haziran 2026 12:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü'nün memleketinde Dünya Kupası heyecanı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki hemşehrileri, A Milli Futbol Takımı'nda yer alan Orkun Kökçü'nün 2026 FIFA Dünya Kupası'nda atacağı gollerle tüm Türkiye'yi mutlu edeceğine inanıyor. İlçe halkı, milli maç heyecanını birlikte yaşayacak.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AA muhabirine, milli takımın başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

Orkun Kökçü'nün her yıl Emirdağ'a birkaç kez geldiğini belirten Koyuncu, "Burada evi de var. Böyle bir futbolcuyu yakından tanıdığım için çok mutluyum. İyi niyetli ve hayırsever kardeşimizin uluslararası arenada bir yıldız olması Emirdağ için de önemli." dedi.

"PERSONELİMİZ, HEMŞERİLERİMİZE HİZMET VERECEK"

Koyuncu, milli futbolcunun Emirdağ'da isminin yaşatılması için çalışmalarının olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"ABD ile Türkiye'nin arasındaki saat farkından dolayı turnuvadaki ilk üç karşılaşmamız erken saatlerde oynanacak. Biz şimdiden Dünya Kupası coşkusunu yaşamaya başladık. Maç günlerinde sabah namazının ardından belediyemizin tesislerinde hemşerilerimizle birlikte kahvaltı yapacak, karşılaşmaları izleyeceğiz. Bütün binalarımızı Türk bayraklarıyla donattık. Maç günlerinde personelimiz 03 yazılı milli takım formalarıyla hemşerilerimize hizmet verecek."

"KENDİSİYLE HER ZAMAN GURUR DUYUYORUZ"

Esnaf Güray Tekin de Emirdağ'a her yıl gelen milli futbolcu Orkun'u ve ailesini tanıdığını ifade etti.

A Milli Takımı ve Kökçü'yü yakından takip edeceklerini anlatan Tekin, "Orkun Kökçü, Emirdağ ile bağını hiç koparmadı. Hayırsever bir kişiliğe sahip ve ilçemize katkılarda bulunuyor. Kendisiyle her zaman gurur duyuyoruz." dedi.

Esnaf Abdil Yılmaz ise milli futbolcunun Türkiye adına önemli bir yetenek ve sportif anlamda başarılı bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Emirdağlılar olarak Orkun'un her zaman yanındayız. Her karşılaşmada burada büyük bir coşku yaşanacak. Her gol ve galibiyette burada mutlu olacağız. İnşallah, bol gollü maçlar izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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2026 Dünya Kupası'nın genç yıldızları
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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