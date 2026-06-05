Dünya Kupası'nda olmayan ülkelerin yıldız isimleri

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerin birçok yıldız futbolcusu turnuvada boy gösteremeyecek. ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda yer alamayan ülkelerin yıldız oyuncuları arasında geçen sezon Trendyol Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu bulunuyor.



SÜPER LİG'DEN TANIDIĞIMIZ OYUNCULAR



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerin birçok yıldız futbolcusu forma giyiyor.



"Dört Büyükler"de turnuvayı kaçıran yıldız oyuncular şöyle:



Galatasaray: Victor Osimhen (Nijerya), Roland Sallai (Macaristan), Mario Lemina (Gabon)



Fenerbahçe: Milan Skriniar (Slovakya), Dorgeles Nene (Mali)



Beşiktaş: Wilfred Ndidi (Nijerya), El Bilal Toure (Mali), Kristjan Asllani (Arnavutluk), Milot Rashica (Kosova), Junior Olaitan (Benin)



Trabzonspor: Paul Onuachu, Chibuike Nwaiwu (Nijerya), Andre Onana (Kamerun), Ernest Muçi (Arnavutluk), Arseniy Batagov (Ukrayna)



LEWANDOWSKI, KRAVATSKHELLA, DONNARUMMA, LOOKMAN VE GUIRASSY DE YOK



Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerin yıldız futbolcuları arasında ise Gürcistan'ın PSG'de oynayan oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, Barcelona forması giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Atletico Madrid'de oynayan Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman da bulunuyor.



2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacak İtalya'dan ise Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco ve Nicolo Barella, turnuvada boy gösteremeyecek.



DÜNYA KUPASI'NA KATILAMAYAN FUTBOLCULAR



2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerin piyasa değeri yüksek yıldız futbolcuları ve geçen sezon forma giydikleri takımlar şöyle:



İtalya: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Sandro Tonali (Newcastle United), Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolo Barella (Inter)



Nijerya: Victor Osimhen (Galatasaray), Ademola Lookman (Atletico Madrid), Paul Onuachu, Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Beşiktaş)



Gürcistan: Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Georges Mikautadze (Villarreal)



Ukrayna: Andriy Lunin (Real Madrid), Anatoliy Trubin, Georgiy Sudakov (Benfica), Ilya Zabarnyi (PSG), Arseniy Batagov, Oleksandr Zubkov (Trabzonspor)



Macaristan: Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez (Liverpool), Roland Sallai (Galatasaray)



Polonya: Robert Lewandowski (Barcelona), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zielinski (Inter)



Sırbistan: Dusan Vlahovic (Juventus), Aleksandar Mitrovic (Al-Rayyan)



Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang (Marsilya), Mario Lemina (Galatasaray)



Kamerun: Bryan Mbeumo (Manchester United), Andre Onana (Trabzonspor), Christian Kofane (Leverkusen)



Slovenya: Jan Oblak (Atletico Madrid), Benjamin Sesko (Manchester United)



Slovakya: Milan Skriniar (Fenerbahçe), Lukas Haraslin (Sparta Prag)



Danimarka: Rasmus Hojlund (Napoli), Morten Hjulmand (Sporting Lizbon)



Arnavutluk: Ernest Muçi (Trabzonspor), Kristjan Asllani (Beşiktaş)



Gine: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)



Kosova: Vedat Muriqi (Mallorca), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Milot Rashica (Beşiktaş)



Yunanistan: Vangelis Pavlidis (Benfica)



Mali: Mamadou Sangare (Lens), El Bilal Toure (Beşiktaş), Dorgeles Nene (Fenerbahçe)



Benin: Junior Olaitan (Beşiktaş)



