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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası'nda olmayan ülkelerin yıldız isimleri

2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanamayan ülkelerin kadrolarında bulunan pek çok yıldız futbolcu, turnuvada forma giyemeyecek.

calendar 05 Haziran 2026 12:36
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası'nda olmayan ülkelerin yıldız isimleri
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2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerin birçok yıldız futbolcusu turnuvada boy gösteremeyecek. ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda yer alamayan ülkelerin yıldız oyuncuları arasında geçen sezon Trendyol Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu bulunuyor.

SÜPER LİG'DEN TANIDIĞIMIZ OYUNCULAR

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerin birçok yıldız futbolcusu forma giyiyor.

"Dört Büyükler"de turnuvayı kaçıran yıldız oyuncular şöyle:

Galatasaray: Victor Osimhen (Nijerya), Roland Sallai (Macaristan), Mario Lemina (Gabon)

Fenerbahçe: Milan Skriniar (Slovakya), Dorgeles Nene (Mali)

Beşiktaş: Wilfred Ndidi (Nijerya), El Bilal Toure (Mali), Kristjan Asllani (Arnavutluk), Milot Rashica (Kosova), Junior Olaitan (Benin)

Trabzonspor: Paul Onuachu, Chibuike Nwaiwu (Nijerya), Andre Onana (Kamerun), Ernest Muçi (Arnavutluk), Arseniy Batagov (Ukrayna)

LEWANDOWSKI, KRAVATSKHELLA, DONNARUMMA, LOOKMAN VE GUIRASSY DE YOK 

Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerin yıldız futbolcuları arasında ise Gürcistan'ın PSG'de oynayan oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, Barcelona forması giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Atletico Madrid'de oynayan Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman da bulunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacak İtalya'dan ise Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco ve Nicolo Barella, turnuvada boy gösteremeyecek.

DÜNYA KUPASI'NA KATILAMAYAN FUTBOLCULAR

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerin piyasa değeri yüksek yıldız futbolcuları ve geçen sezon forma giydikleri takımlar şöyle:

İtalya: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Sandro Tonali (Newcastle United), Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolo Barella (Inter)

Nijerya: Victor Osimhen (Galatasaray), Ademola Lookman (Atletico Madrid), Paul Onuachu, Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Beşiktaş)

Gürcistan: Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Georges Mikautadze (Villarreal)

Ukrayna: Andriy Lunin (Real Madrid), Anatoliy Trubin, Georgiy Sudakov (Benfica), Ilya Zabarnyi (PSG), Arseniy Batagov, Oleksandr Zubkov (Trabzonspor)

Macaristan: Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez (Liverpool), Roland Sallai (Galatasaray)

Polonya: Robert Lewandowski (Barcelona), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zielinski (Inter)

Sırbistan: Dusan Vlahovic (Juventus), Aleksandar Mitrovic (Al-Rayyan)

Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang (Marsilya), Mario Lemina (Galatasaray)

Kamerun: Bryan Mbeumo (Manchester United), Andre Onana (Trabzonspor), Christian Kofane (Leverkusen)

Slovenya: Jan Oblak (Atletico Madrid), Benjamin Sesko (Manchester United)

Slovakya: Milan Skriniar (Fenerbahçe), Lukas Haraslin (Sparta Prag)

Danimarka: Rasmus Hojlund (Napoli), Morten Hjulmand (Sporting Lizbon)

Arnavutluk: Ernest Muçi (Trabzonspor), Kristjan Asllani (Beşiktaş)

Gine: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Kosova: Vedat Muriqi (Mallorca), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Milot Rashica (Beşiktaş)

Yunanistan: Vangelis Pavlidis (Benfica)

Mali: Mamadou Sangare (Lens), El Bilal Toure (Beşiktaş), Dorgeles Nene (Fenerbahçe)

Benin: Junior Olaitan (Beşiktaş)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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