NBA genişlerse, Timberwolves'un Doğu'ya geçmesi bekleniyor

NBA'in Las Vegas ve Seattle'a genişleme planlarının hayata geçmesi halinde konferans değiştirmesi en muhtemel takımın Minnesota Timberwolves olduğu öne sürüldü.



ClutchPoints yazarı Brett Siegel'in haberine göre lig kaynakları, genişleme sonrasında Batı Konferansı'ndan Doğu Konferansı'na geçecek takım konusunda Minnesota'nın açık ara favori olduğunu düşünüyor.



Siegel haberinde şu ifadeleri kullandı:



"Adam Silver, Las Vegas ve Seattle genişlemesi kapsamında herhangi bir takımın konferans değiştireceğine dair net bir açıklama yapmadı. Ancak görüştüğüm birçok lig yetkilisi Minnesota Timberwolves'un en güçlü aday olduğu görüşünde."



NBA başkanı Adam Silver, sezon sonu basın toplantısında yaptığı açıklamada genişleme konusunda nihai kararın yıl sonuna kadar alınabileceğini söylemişti.



NBA Yönetim Kurulu mart ayında Las Vegas ve Seattle'a yönelik resmi genişleme çalışmalarının başlatılmasını onaylamıştı.



Onayın çıkması halinde iki yeni takımın 2028-29 sezonunda lige katılması bekleniyor.



