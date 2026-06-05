Ismael Garcia Gomez'den ayrılık sinyali!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınından Marca'ya konuştu.
Gomez, Galatasaray'da mutlu olduğunu ancak kısa vadede teknik direktörlük yapma planı olduğunu dile getirdi. İspanyol antrenör, Okan Buruk ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
İşte Ismael Garcia Gomez'in öne çıkan açıklamaları:
ÜST ÜSTE 4 ŞAMPİYONLUK
"Bunda özel bir unsur var. Tarihteki en uzun üst üste lig şampiyonluğu rekorunu egale ettik. Bu, Türkiye'de sadece iki kez başarılmış bir şey."
"Bu kolay değil. La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga, bunlar daha rekabetçi ligler, daha uzun seriler elde edildi. Real Madrid beş, Juventus dokuz, Lyon 7 ve Bayern Münih üst üste 11 kez şampiyon oldu."
"Çok zor oldu, çok kutlandı... Ama şimdiden yeni hedefler arıyoruz. Şimdi heefimiz üst üste beş lig şampiyonluğunu kazanmak, bu Türkiye'de daha önce hiçbir takımın başaramadığı bir şey."
"Üç turnuvada rekabet edebilecek bir kadromuz var ancak Şampiyon Ligi'nde mücadele etmenin yarattığı yüksek beklentleri, ligi kazanma zorunluluğuyla dengelemek zor. Avrupa'da da çok iyi bir performans gösterdik. Juventus'u eledikten sonra son 16'ya kaldık, Liverpool'u yendik, Atletico Madrid ile berabere kaldık."
EN ZOR ŞAMPİYONLUK
"En zorlu ve en çok değer verdiğim şampiyonluk, ikincisiydi. Bir maraton gibiydi. Tarihi bir puan rekoru kırdık [102] Fenerbahçe de kendi rekorunu [99] kırdı."
OKAN BURUK'A ÖVGÜ
"Galatasaray'a karşı özel bir duygusu var. Kulübün altyapısından yetişti. UEFA ve Süper Kupa'yı kazanan takımın bir parçasıydı. Kazanmaya devam etme ve Türkiye'de tarihi bir başarıya imza atma arzusu çok büyük."
"Şampiyonluklar ve sonuçların ötesinde, dünya çapındaki yıldızları yönetme konusunda büyük bir yetenek sergiliyor. Adının yurt dışındaki takımlar için geçmesi normal. Ayrıca, çok Avrupai bir zihniyeti var. İtalyanca, İngilizce konuşuyor... Nerede ve ne zaman olacağını bilmiyorum ama yakında büyük bir ligde şansını deneme fırsatı bulacaktır."
TEKNİK DİREKTÖRLÜK PLANI
"Bunu yapmak istediğimden eminim ve bunun gerçekleşeceğini biliyorum. Son iki yılda bazı fırsatlar çıktı ama sonunda Okan Buruk ve Galatasaray ile aramızdaki uyumu göz önünde bulundurarak devam etmeye karar verdim."
"Tekrar ediyorum, Galatasaray'da çok mutluyum ama saklayacak bir şey yok. Kısa vadeli hedefim, teknik direktör olarak yeni bir maceraya atılmak."
VICTOR OSIMHEN
"Çok üst düzey oyuncularımız var ama benim için o, dünyanın en iyi 3-5 forveti arasında yer alıyor. Çok yüksek bir seviyede ve etkileyici bir fiziksel güce sahip: Pres yapıyor, savunma yapıyor... Buna, oyuna çok fazla müdahil olmasa bile rakip savunmayı zorlama yeteneğini de eklemek gerekiyor."
İLKAY VE SANE TRANSFERLERİ
"İlkay bize en üst seviyede rekabet etme deneyimini kattı. İyi maçlar çıkardı, ilk 11'de yer almadığı zamanlarda bile takıma çok katkı sağladı. Sane'ye gelince, bireysel yeteneğinin çok ötesinde, çalışma kapasitesi beni şaşırttı, bu dışarıdan bakıldığında göze çarpmayan bir şey."
Gomez, Galatasaray'da mutlu olduğunu ancak kısa vadede teknik direktörlük yapma planı olduğunu dile getirdi. İspanyol antrenör, Okan Buruk ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
İşte Ismael Garcia Gomez'in öne çıkan açıklamaları:
ÜST ÜSTE 4 ŞAMPİYONLUK
"Bunda özel bir unsur var. Tarihteki en uzun üst üste lig şampiyonluğu rekorunu egale ettik. Bu, Türkiye'de sadece iki kez başarılmış bir şey."
"Bu kolay değil. La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga, bunlar daha rekabetçi ligler, daha uzun seriler elde edildi. Real Madrid beş, Juventus dokuz, Lyon 7 ve Bayern Münih üst üste 11 kez şampiyon oldu."
"Çok zor oldu, çok kutlandı... Ama şimdiden yeni hedefler arıyoruz. Şimdi heefimiz üst üste beş lig şampiyonluğunu kazanmak, bu Türkiye'de daha önce hiçbir takımın başaramadığı bir şey."
"Üç turnuvada rekabet edebilecek bir kadromuz var ancak Şampiyon Ligi'nde mücadele etmenin yarattığı yüksek beklentleri, ligi kazanma zorunluluğuyla dengelemek zor. Avrupa'da da çok iyi bir performans gösterdik. Juventus'u eledikten sonra son 16'ya kaldık, Liverpool'u yendik, Atletico Madrid ile berabere kaldık."
EN ZOR ŞAMPİYONLUK
"En zorlu ve en çok değer verdiğim şampiyonluk, ikincisiydi. Bir maraton gibiydi. Tarihi bir puan rekoru kırdık [102] Fenerbahçe de kendi rekorunu [99] kırdı."
OKAN BURUK'A ÖVGÜ
"Galatasaray'a karşı özel bir duygusu var. Kulübün altyapısından yetişti. UEFA ve Süper Kupa'yı kazanan takımın bir parçasıydı. Kazanmaya devam etme ve Türkiye'de tarihi bir başarıya imza atma arzusu çok büyük."
"Şampiyonluklar ve sonuçların ötesinde, dünya çapındaki yıldızları yönetme konusunda büyük bir yetenek sergiliyor. Adının yurt dışındaki takımlar için geçmesi normal. Ayrıca, çok Avrupai bir zihniyeti var. İtalyanca, İngilizce konuşuyor... Nerede ve ne zaman olacağını bilmiyorum ama yakında büyük bir ligde şansını deneme fırsatı bulacaktır."
TEKNİK DİREKTÖRLÜK PLANI
"Bunu yapmak istediğimden eminim ve bunun gerçekleşeceğini biliyorum. Son iki yılda bazı fırsatlar çıktı ama sonunda Okan Buruk ve Galatasaray ile aramızdaki uyumu göz önünde bulundurarak devam etmeye karar verdim."
"Tekrar ediyorum, Galatasaray'da çok mutluyum ama saklayacak bir şey yok. Kısa vadeli hedefim, teknik direktör olarak yeni bir maceraya atılmak."
VICTOR OSIMHEN
"Çok üst düzey oyuncularımız var ama benim için o, dünyanın en iyi 3-5 forveti arasında yer alıyor. Çok yüksek bir seviyede ve etkileyici bir fiziksel güce sahip: Pres yapıyor, savunma yapıyor... Buna, oyuna çok fazla müdahil olmasa bile rakip savunmayı zorlama yeteneğini de eklemek gerekiyor."
İLKAY VE SANE TRANSFERLERİ
"İlkay bize en üst seviyede rekabet etme deneyimini kattı. İyi maçlar çıkardı, ilk 11'de yer almadığı zamanlarda bile takıma çok katkı sağladı. Sane'ye gelince, bireysel yeteneğinin çok ötesinde, çalışma kapasitesi beni şaşırttı, bu dışarıdan bakıldığında göze çarpmayan bir şey."