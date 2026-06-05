McHale: 'Larry Bird, Luka Doncic'ten daha dominant olurdu'

Boston Celtics efsanesi Kevin McHale, günümüz NBA'inde oynasaydı Larry Bird'ün, Luka Doncic'ten bile daha dominant olacağını söyledi.



The Boston Globe'a konuşan McHale, Bird'ün günümüz savunmalarına karşı çok daha büyük bir tehdit oluşturacağını savundu.



"Bu oyuncular Luka Doncic'i bile durduramıyor. Luka onları perişan ediyor. Ben de düşünüyorum ki Larry, Luka'dan daha büyük, daha güçlü, daha hızlı ve daha sertti. Eğer Luka bunlara bunu yapıyorsa, Larry'nin neler yapacağını düşünmek bile istemiyorum."



NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Bird;



3 NBA şampiyonluğu

Üst üste 3 MVP ödülü (1984-1986)



kazanarak basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.



Öte yandan Doncic de henüz 27 yaşında olmasına rağmen NBA ve Avrupa kariyerinde etkileyici başarılara imza attı.



Lakers yıldızı 2025-26 sezonunda maç başına 33.5 sayı ortalamasıyla son üç yılda ikinci kez sayı kralı oldu.



Birçok basketbol yorumcusu, Bird ve Doncic'i benzer atletik profilleri ve çok yönlü oyun stilleri nedeniyle karşılaştırıyor.



Ancak McHale'a göre Bird hâlâ bir adım önde.



"Bugünün oyuncularına sadece gülüyorum. Larry, rakibinin yanından Luka'dan çok daha hızlı geçerdi. Dümdüz potaya giden bir oyuncuydu ve aynı zamanda fiziksel olarak inanılmaz güçlüydü."



