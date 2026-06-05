NBA, Jalen Brunson ile taraftarlar arasında yaşanan olayı soruşturuyor

NBA yönetimi, NBA Finalleri'nin ilk maçının son bölümünde New York Knicks yıldızı Jalen Brunson ile saha kenarında oturan taraftarlar arasında yaşanan gerginliği incelemeye aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Haziran 2026 12:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA, Jalen Brunson ile taraftarlar arasında yaşanan olayı soruşturuyor
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NBA yönetimi, NBA Finalleri'nin ilk maçının son bölümünde New York Knicks yıldızı Jalen Brunson ile saha kenarında oturan taraftarlar arasında yaşanan gerginliği incelemeye aldı.

ESPN'in doğruladığı bilgilere göre lig yetkilileri olayla ilgili resmi soruşturma başlattı.

Knicks'in Çarşamba gecesi San Antonio Spurs'ü 105-95 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikasında yaşanan olayda Brunson'ın oldukça sinirli olduğu görüldü.

Olay, takım arkadaşı OG Anunoby'nin serbest atış kullandığı sırada, maçın bitimine 29.4 saniye kala meydana geldi.

Brunson'ın maç sırasında ve sonrasında başhakem Scott Foster ile iki kez görüştüğü belirtilirken, yıldız oyuncu karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konu hakkında açıklama yapmadı.

Soruşturma haberini ilk olarak Prime Video'dan Chris Haynes duyurdu.

Yaşanan olay Brunson'ın performansını etkilemedi.

Tecrübeli oyun kurucu mücadeleyi 30 sayıyla tamamladı ve son çeyrekte yaptığı 13 sayılık katkı sırasında top kaybı yapmadı.

Knicks böylece playofflarda üst üste 12. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetlerin 11'i çift haneli farklarla gelirken, takım bu süreçte rakiplerine toplamda 272 sayı fark attı.

Bu rakam, NBA'in 80 yıllık tarihinde normal sezon ve playofflar birlikte değerlendirildiğinde elde edilen en yüksek sayı farkı serisi olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan lig, ilk maçta yaşanan bir başka taraftar olayına ilişkin de sert yaptırım uyguladı.

Perşembe günü yapılan açıklamada, maç sırasında sahaya girerek Victor Wembanyama ile selfie çekmeye çalışan bir taraftara ömür boyu men cezası verildiği duyuruldu.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen ikinci bir kişi de yine kalıcı olarak NBA organizasyonlarından men edildi.

Son yıllarda taraftar davranışları konusunda daha hassas bir yaklaşım benimseyen NBA, sezon başında tüm kulüplere Taraftar Davranış Kuralları'nın eksiksiz uygulanmasını talep eden bir genelge göndermişti.

Ligin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Takımların ve salonların Davranış Kuralları'nı kararlılıkla uygulaması kritik önem taşımaktadır. Oyuncularımızı, taraftarlarımızı veya oyunun akışını olumsuz etkileyen hiçbir davranışa tolerans gösterilmemelidir."

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