Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 10 bine yakın yönetici incelenecek!

Türkiye Futbol Federasyonu'na, bahis oynayan kulüp başkanları ve yöneticilerine yönelik inceleme kapsamında beklenen TC kimlik numaraları listesi ulaştı. TFF, listeyi inceleme yapılması için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na gönderdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Haziran 2026 12:12
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 10 bine yakın yönetici incelenecek!
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Bahis soruşturmasında yeni ve önemli bir gelişme yaşandı.

Bahis oynayan kulüp başkanları ve yöneticilerine yönelik yürütülen incelemede önemli bir aşamaya geçildi.

Uzun süredir beklenen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından talep edilen TC kimlik numaraları listesi, Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştı.

MERCEK ALTINA ALINACAK

TFF, söz konusu listeyi detaylı inceleme yapılması amacıyla vakit kaybetmeden Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na gönderdi. İnceleme kapsamında Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan kulüplerin başkan ve yöneticileri mercek altına alınacak.

BEŞ YILLIK DÖNEM İNCELENECEK

Edinilen bilgilere göre listede toplam 139 kulüp bulunuyor. Yaklaşık beş yıllık dönemi kapsayan araştırmada, 10 bine yakın kulüp başkanı ve yöneticisinin bahis oynayıp oynamadığı incelenecek. Sürecin tamamlanmasının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

İncelemenin sonuçlanmasının ardından Spor Toto tarafından hazırlanacak raporun TFF'ye iletilmesi bekleniyor. Daha sonra ise bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticilere ilişkin isimlerin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Bu nedenle futbol camiasında gözler, önümüzdeki haftalarda açıklanacak sonuçlara çevrilmiş durumda.

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2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
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17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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