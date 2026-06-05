Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 10 bine yakın yönetici incelenecek!

Bahis soruşturmasında yeni ve önemli bir gelişme yaşandı.



Bahis oynayan kulüp başkanları ve yöneticilerine yönelik yürütülen incelemede önemli bir aşamaya geçildi.



Uzun süredir beklenen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından talep edilen TC kimlik numaraları listesi, Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştı.



MERCEK ALTINA ALINACAK



TFF, söz konusu listeyi detaylı inceleme yapılması amacıyla vakit kaybetmeden Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na gönderdi. İnceleme kapsamında Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan kulüplerin başkan ve yöneticileri mercek altına alınacak.



BEŞ YILLIK DÖNEM İNCELENECEK



Edinilen bilgilere göre listede toplam 139 kulüp bulunuyor. Yaklaşık beş yıllık dönemi kapsayan araştırmada, 10 bine yakın kulüp başkanı ve yöneticisinin bahis oynayıp oynamadığı incelenecek. Sürecin tamamlanmasının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.



İncelemenin sonuçlanmasının ardından Spor Toto tarafından hazırlanacak raporun TFF'ye iletilmesi bekleniyor. Daha sonra ise bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticilere ilişkin isimlerin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Bu nedenle futbol camiasında gözler, önümüzdeki haftalarda açıklanacak sonuçlara çevrilmiş durumda.



