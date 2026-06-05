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Turnuvaya SADECE KALDI!

2002 Dünya Kupası'nın hikayesi

2002 Dünya Kupası, ilk kez Amerika ve Avrupa kıtalarının dışında Asya'da yapıldı. Türkiye, Güney Kore ve Japonya'nın düzenlediği turnuvada üçüncü oldu.

calendar 05 Haziran 2026 11:36 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 11:40
2002 Dünya Kupası'nın hikayesi
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2002 Dünya Kupası, Güney Kore ve Japonya tarafından ortaklaşa düzenlendi. Türkiye, 48 yıl aranın ardından katıldığı turnuvada dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi. 

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 2002 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı, 10 gol attı, kalesinde 6 gol gördü. 

C GRUBUNDA İKİNCİ OLDU

A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile C Grubu'nda yer aldı.

Güney Kore'nin Ulsan kentindeki ilk maçında bu turnuvayı şampiyon tamamlayan Brezilya ile karşılaşan milliler, Hasan Şaş'ın 45+2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen 50. dakikada Ronaldo, 87. dakikada da penaltıdan Rivaldo'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında Kosta Rika ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta olduğu gibi yine öne geçen (Dk. 56 Emre Belözoğlu) milliler, bitime 4 dakika kala Winston Parks'ın golüne engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.

Son maça Kosta Rika'nın 3 puan gerisinde 1 puanla üçüncü sırada giren Türkiye, Çin karşısında 6. dakikada Hasan Şaş, 9. dakikada Bülent Korkmaz ve 85. dakikada Ümit Davala'nın attığı gollerle 3-0 kazandı. Kosta Rika'nın da Brezilya'ya 5-2 yenilmesiyle milli takım, grupta 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıp adını son 16 takım arasına yazdırdı.

JAPONYA İLE ÇEYREK FİNALDE EŞLEŞTİ

Milli Takım, son 16 turunda ev sahiplerinden Japonya ile eşleşti.

Miyagi'de oynanan ve İtalyan hakem Pierluigi Collina'nın yönettiği maçta rakibini Ümit Davala'nın 12. dakikada attığı golle yenen Türkiye, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İLHAN MANSIZ'DAN ALTIN GOL

Türkiye, çeyrek finalde eşleştiği kupanın sürpriz takımı Senegal karşısında "altın gol" ile galip geldi.

Osaka'da oynanan maçın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatmalarda "altın gol" kuralının uygulandığı bu turnuvada İlhan Mansız, 94. dakikada sahneye çıkarak attığı golle Türkiye'nin adını, dünyanın en iyi 4 futbol ülkesi arasına yazdırdı.

BREZİLYA'YA KARŞI MAĞLUBİYET

A Milli Futbol Takımı, yarı finalde gruplarda yenildiği Brezilya'nın karşısına çıktı.

Milli takım, grupta olduğu gibi yarı finalde de Brezilya'ya mağlup oldu ve finale çıkma şansını kullanamadı. Bu maçta "Sambacılar"ın tek golü, 49. dakikada Ronaldo'dan geldi.

Diğer yarı final maçında da Almanya, Güney Kore'yi 1-0 yenerek finale çıktı.

İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ İLE KARŞILAŞTI

Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda son 16 turunda karşılaştığı ev sahibi Japonya'nın ardından diğer ev sahibi Güney Kore'yle de dünya üçüncülüğü maçında karşı karşıya geldi.

Daegu kentinde 63 bin 483 seyircinin izlediği maçta milliler, sahadan 3-2 galip ayrılıp dünya üçüncülüğüne ulaştı.

BREZİLYA, 5. KEZ ŞAMPİYON

2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, 5. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sambacılar, finalde karşılaştıkları Almanya'yı Ronaldo'nun 2 golüyle 2-0 mağlup etti.

Brezilya, bu turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanarak İtalya'nın 1934 ve 1938'deki rekorlarını da egale etti.

FRANSA ŞAŞIRTTI

2002 Dünya Kupası'na son şampiyon ünvanıyla gelen Fransa, henüz ilk turda elendi.

Fransa, turnuvanın açılış maçında Senegal'e 1-0 yenildi. İkinci maçında Uruguay ile golsüz berabere kalıp son karşılaşmasında ise Danimarka'ya 2-0 mağlup olan Fransızlar, kupayı gol atamadan kapatarak tarihe geçti. Bu sonuç, Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımların, bir sonraki turnuvada elde ettiği en kötü performans oldu.

RONALDO GOL KRALI

2002 Dünya Kupası'nda gol kralı ünvanını, Brezilyalı Ronaldo kazandı.

Rakip fileleri 8 kez havalandıran Ronaldo'nun gol krallığına ulaştığı turnuvada Brezilya'dan Rivaldo ve Almanya'dan Miroslav Klose 5'er golle ikinci, Danimarka'dan Jon Dahl Tomasson ve İtalyan Christian Vieri ise 4'er golle üçüncü sırayı aldı.

64 MAÇTA 161 GOL

Güney Kore-Japonya 2002'de yapılan 64 maçta 161 gol atıldı.

Maç başına 2,51 gol ortalaması yakalanan kupanın en skorer takımları ise 18 golle Brezilya ve 14 golle Almanya oldu. 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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