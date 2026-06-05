2002 Dünya Kupası'nın hikayesi

2002 Dünya Kupası, Güney Kore ve Japonya tarafından ortaklaşa düzenlendi. Türkiye, 48 yıl aranın ardından katıldığı turnuvada dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi.



Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 2002 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı, 10 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.



C GRUBUNDA İKİNCİ OLDU



A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile C Grubu'nda yer aldı.



Güney Kore'nin Ulsan kentindeki ilk maçında bu turnuvayı şampiyon tamamlayan Brezilya ile karşılaşan milliler, Hasan Şaş'ın 45+2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen 50. dakikada Ronaldo, 87. dakikada da penaltıdan Rivaldo'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.



Milli takım, gruptaki ikinci maçında Kosta Rika ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta olduğu gibi yine öne geçen (Dk. 56 Emre Belözoğlu) milliler, bitime 4 dakika kala Winston Parks'ın golüne engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.



Son maça Kosta Rika'nın 3 puan gerisinde 1 puanla üçüncü sırada giren Türkiye, Çin karşısında 6. dakikada Hasan Şaş, 9. dakikada Bülent Korkmaz ve 85. dakikada Ümit Davala'nın attığı gollerle 3-0 kazandı. Kosta Rika'nın da Brezilya'ya 5-2 yenilmesiyle milli takım, grupta 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıp adını son 16 takım arasına yazdırdı.



JAPONYA İLE ÇEYREK FİNALDE EŞLEŞTİ



Milli Takım, son 16 turunda ev sahiplerinden Japonya ile eşleşti.



Miyagi'de oynanan ve İtalyan hakem Pierluigi Collina'nın yönettiği maçta rakibini Ümit Davala'nın 12. dakikada attığı golle yenen Türkiye, çeyrek finale yükselmeyi başardı.



İLHAN MANSIZ'DAN ALTIN GOL



Türkiye, çeyrek finalde eşleştiği kupanın sürpriz takımı Senegal karşısında "altın gol" ile galip geldi.



Osaka'da oynanan maçın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatmalarda "altın gol" kuralının uygulandığı bu turnuvada İlhan Mansız, 94. dakikada sahneye çıkarak attığı golle Türkiye'nin adını, dünyanın en iyi 4 futbol ülkesi arasına yazdırdı.



BREZİLYA'YA KARŞI MAĞLUBİYET



A Milli Futbol Takımı, yarı finalde gruplarda yenildiği Brezilya'nın karşısına çıktı.



Milli takım, grupta olduğu gibi yarı finalde de Brezilya'ya mağlup oldu ve finale çıkma şansını kullanamadı. Bu maçta "Sambacılar"ın tek golü, 49. dakikada Ronaldo'dan geldi.



Diğer yarı final maçında da Almanya, Güney Kore'yi 1-0 yenerek finale çıktı.



İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ İLE KARŞILAŞTI



Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda son 16 turunda karşılaştığı ev sahibi Japonya'nın ardından diğer ev sahibi Güney Kore'yle de dünya üçüncülüğü maçında karşı karşıya geldi.



Daegu kentinde 63 bin 483 seyircinin izlediği maçta milliler, sahadan 3-2 galip ayrılıp dünya üçüncülüğüne ulaştı.



BREZİLYA, 5. KEZ ŞAMPİYON



2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, 5. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.



Sambacılar, finalde karşılaştıkları Almanya'yı Ronaldo'nun 2 golüyle 2-0 mağlup etti.



Brezilya, bu turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanarak İtalya'nın 1934 ve 1938'deki rekorlarını da egale etti.



FRANSA ŞAŞIRTTI



2002 Dünya Kupası'na son şampiyon ünvanıyla gelen Fransa, henüz ilk turda elendi.



Fransa, turnuvanın açılış maçında Senegal'e 1-0 yenildi. İkinci maçında Uruguay ile golsüz berabere kalıp son karşılaşmasında ise Danimarka'ya 2-0 mağlup olan Fransızlar, kupayı gol atamadan kapatarak tarihe geçti. Bu sonuç, Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımların, bir sonraki turnuvada elde ettiği en kötü performans oldu.



RONALDO GOL KRALI



2002 Dünya Kupası'nda gol kralı ünvanını, Brezilyalı Ronaldo kazandı.



Rakip fileleri 8 kez havalandıran Ronaldo'nun gol krallığına ulaştığı turnuvada Brezilya'dan Rivaldo ve Almanya'dan Miroslav Klose 5'er golle ikinci, Danimarka'dan Jon Dahl Tomasson ve İtalyan Christian Vieri ise 4'er golle üçüncü sırayı aldı.



64 MAÇTA 161 GOL



Güney Kore-Japonya 2002'de yapılan 64 maçta 161 gol atıldı.



Maç başına 2,51 gol ortalaması yakalanan kupanın en skorer takımları ise 18 golle Brezilya ve 14 golle Almanya oldu.



