Semih Kılıçsoy, Beşiktaş kararını verdi

Beşiktaş'ın Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, Serie A'da 22 maçta 975 dakika forma giydi ve sezonu 4 gol atarak tamamladı. İtalyan takımı, Semih'in satın alma opsiyonunu kullanmazken, genç santrforun Beşiktaş'taki geleceği de merak konusu oldu.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Semih Kılıçsoy, 2026-2027 sezonunda çok yüksek ihtimalle Beşiktaş forması giyecek. İtalya'da önemli bir deneyim kazanan Semih, Serie A'da güçlü savunma oyuncularına karşı oynayarak fiziksel gücünü artırdı.
Taktiksel olarak da kendini geliştiren 20 yaşındaki oyuncunun, siyah beyazlı takımda kendisini yeniden kanıtlamak istediği belirtildi. Beşiktaş ile 2 yıl daha mukavelesi bulunan Semih Kılıçsoy'un önümüzdeki sezon kariyerinde yükseliş yaşamak istediği ve bu konuda kendisine çok güvendiği öğrenildi.
Öte yandan teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, bu tercih Semih açısından büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Geçen sezon Bologna'nın başında olan İtalyan çalıştırıcı, genç golcüyü Serie A'dan tanıyor. Haberde, Italiano'nun Beşiktaş'ta göreve başlamasının ardından Semih Kılıçsoy'dan mutlaka yararlanacağı belirtildi.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Semih Kılıçsoy, 2026-2027 sezonunda çok yüksek ihtimalle Beşiktaş forması giyecek. İtalya'da önemli bir deneyim kazanan Semih, Serie A'da güçlü savunma oyuncularına karşı oynayarak fiziksel gücünü artırdı.
Taktiksel olarak da kendini geliştiren 20 yaşındaki oyuncunun, siyah beyazlı takımda kendisini yeniden kanıtlamak istediği belirtildi. Beşiktaş ile 2 yıl daha mukavelesi bulunan Semih Kılıçsoy'un önümüzdeki sezon kariyerinde yükseliş yaşamak istediği ve bu konuda kendisine çok güvendiği öğrenildi.
Öte yandan teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, bu tercih Semih açısından büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Geçen sezon Bologna'nın başında olan İtalyan çalıştırıcı, genç golcüyü Serie A'dan tanıyor. Haberde, Italiano'nun Beşiktaş'ta göreve başlamasının ardından Semih Kılıçsoy'dan mutlaka yararlanacağı belirtildi.