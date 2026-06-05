Semih Kılıçsoy, Beşiktaş kararını verdi

Kiralık olarak forma giydiği Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu. Semih Kılıçsoy'un gelecek sezonla ilgili kararını verdiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Haziran 2026 12:48
Fotoğraf: Imago
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş kararını verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Beşiktaş'ın Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, Serie A'da 22 maçta 975 dakika forma giydi ve sezonu 4 gol atarak tamamladı. İtalyan takımı, Semih'in satın alma opsiyonunu kullanmazken, genç santrforun Beşiktaş'taki geleceği de merak konusu oldu.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Semih Kılıçsoy, 2026-2027 sezonunda çok yüksek ihtimalle Beşiktaş forması giyecek. İtalya'da önemli bir deneyim kazanan Semih, Serie A'da güçlü savunma oyuncularına karşı oynayarak fiziksel gücünü artırdı.

Taktiksel olarak da kendini geliştiren 20 yaşındaki oyuncunun, siyah beyazlı takımda kendisini yeniden kanıtlamak istediği belirtildi. Beşiktaş ile 2 yıl daha mukavelesi bulunan Semih Kılıçsoy'un önümüzdeki sezon kariyerinde yükseliş yaşamak istediği ve bu konuda kendisine çok güvendiği öğrenildi.

Öte yandan teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, bu tercih Semih açısından büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Geçen sezon Bologna'nın başında olan İtalyan çalıştırıcı, genç golcüyü Serie A'dan tanıyor. Haberde, Italiano'nun Beşiktaş'ta göreve başlamasının ardından Semih Kılıçsoy'dan mutlaka yararlanacağı belirtildi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.