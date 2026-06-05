Popovich'ten Wemby'ye sert mesaj: "Daha iyisini yapabilecek birisin"

San Antonio Spurs süperstarı Victor Wembanyama, NBA Finalleri'nin ilk maçında New York Knicks'e karşı alınan 105-95'lik mağlubiyetin ardından efsanevi koç Gregg Popovich'ten oldukça net bir mesaj aldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Haziran 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Popovich'ten Wemby'ye sert mesaj: 'Daha iyisini yapabilecek birisin'
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San Antonio Spurs süperstarı Victor Wembanyama, NBA Finalleri'nin ilk maçında New York Knicks'e karşı alınan 105-95'lik mağlubiyetin ardından efsanevi koç Gregg Popovich'ten oldukça net bir mesaj aldığını açıkladı.

Perşembe günü konuşan Wembanyama, Popovich'in maç sonrası kendisine kısa mesaj gönderdiğini ve her zamanki gibi düşüncelerini doğrudan ifade ettiğini söyledi.

Fransız yıldız, Popovich'in mesajını şu sözlerle özetledi:

"Özetle söylediği şey, kötü oynadığım ve bundan çok daha iyi oynayabilecek bir oyuncu olduğumdu."

İstatistik kağıdında 26 sayı, 12 ribaund ve 3 blokla dikkat çekici rakamlar ortaya koymasına rağmen Wembanyama'nın verimlilik açısından zor bir gece geçirdiği görüldü. Genç yıldız saha içinden 21 şutta yalnızca 6 isabet bulurken, üç sayı çizgisinin gerisinden de 9 denemede sadece 2 isabet kaydetti.

Spurs, üçüncü çeyrekte yakaladığı 14 sayılık avantajı koruyamazken, ikinci şans sayılarında Knicks'e 23-14 üstünlük sağlama fırsatı verdi. Ayrıca takım olarak yalnızca 16 asist üretebildi.

Karşılaşma boyunca Wembanyama'yı savunma görevini büyük ölçüde Knicks'in All-Star pivotu Karl-Anthony Towns üstlendi.

Genç yıldız, mağlubiyetin taktiksel ya da stratejik nedenlerden kaynaklanmadığını savunurken, takımın ikinci maç öncesinde zihinsel olarak yeniden toparlanması gerektiğini belirtti.

"Maça çok daha doğru bir mentaliteyle yaklaşmalıyız. Kendi oyunumuzu oynamamız ve normal olmamız gerekiyor. Olağanüstü bir şey yapmamıza gerek yok."

Wembanyama, "normal" kavramını ise şu şekilde açıkladı:

"Normal olmak; birbirimize güvenmek, basketbol tanrılarına güvenmek, oyun planına güvenmek, onu uygulamak ve günü kurtarmak için sadece yeteneğimize bel bağlamamak demek."

"Bütün sezon boyunca belirli bir şekilde oynadık ve bu şekilde başarılı olduk. Finaller başladığı gün bunu değiştirmek için hiçbir sebep yok."

Spurs geçici başantrenörü Mitch Johnson da Knicks'in özellikle pota çevresinde Wembanyama'ya atılan alley-oop paslarını etkili şekilde engellediğini söyledi.

Johnson, New York'un savunmada bıraktığı boşlukların daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Oyunun birçok alanında gelişmemiz gerektiğini gördük. Oyun planının uygulanması konusunda çok daha keskin olabiliriz."

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