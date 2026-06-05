Haber Tarihi: 05 Haziran 2026 12:39 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 12:39

Cuma günü öğle namazı kılınır mı? Cuma namazından sonra öğle namazı kılınır mı?

Cuma namazı; İslam alemindeki kişiler adına farz kılınmıştır. Cuma namazı ile alakalı ayetler; Kur'an'ı Kerim'de yer almaktadır. Cuma günü; başka namazlardan değişik şekilde cemaat ile beraber kılınmalıdır. Kılınması ise yaklaşık olarak bir saat süren bu namaz; hoca ile camilerde kılınmaktadır. Öğle namazında kılınan Cuma namazının farzı ise iki rekattır. Bunun dışında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere 8 rekat sünneti bulunur. Peki Cuma günü öğle namazı kılınır mı? Cuma namazından sonra öğle namazı cemaatle ya da evde tek başına kılınabilir mi detayları ile derledik.

Cuma günü öğle namazı kılınır mı? Cuma namazından sonra öğle namazı kılınır mı?
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Müslüman bireylere farz olan Cuma namazı; öğle vakti camide cemaat ile hoca eşliğinde kılınmaktadır. Müslümanlar arasında cuma namazı ile en fazla karıştırılan konulardan birisi de Zuhr-i ahirdir. Zuhr-i ahir; son öğle namazı olarak tanımlanır.
Cuma Günü Öğle Namazı Kılınır mı?

Cuma günündeki öğle namazı; Cuma namazı olarak bilinir. Bu yüzden sünneti kılmak, hutbeyi dinlemek iki rekatlık cuma namazını kılmak adına yeterli olacaktır.

Cuma Namazından Sonra Öğle Namazı Cemaatle ya da Evde Tek Başına Kılınabilir mi?

Diyanet'in sitesinde bulunan bilgilere göre Cuma namazı sonrasında kılınan namaz; Zuhr-i ahir olarak bilinir. Bu namaz; öğle namazı olarak da tanımlanabilir. Bazı İslam uzmanları; yerleşim yerinde birden çok yerde cuma namazının kılınmasının doğru olmayacağı olasılığına binaen, o gün içerisindeki öğle namazı ihtiyaten kılınmasını tavsiye etmektedirler.

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