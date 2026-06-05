Cuma günü öğle namazı kılınır mı? Cuma namazından sonra öğle namazı kılınır mı?

Müslüman bireylere farz olan Cuma namazı; öğle vakti camide cemaat ile hoca eşliğinde kılınmaktadır. Müslümanlar arasında cuma namazı ile en fazla karıştırılan konulardan birisi de Zuhr-i ahirdir. Zuhr-i ahir; son öğle namazı olarak tanımlanır.

Cuma Günü Öğle Namazı Kılınır mı?

Cuma günündeki öğle namazı; Cuma namazı olarak bilinir. Bu yüzden sünneti kılmak, hutbeyi dinlemek iki rekatlık cuma namazını kılmak adına yeterli olacaktır.

Cuma Namazından Sonra Öğle Namazı Cemaatle ya da Evde Tek Başına Kılınabilir mi?

Diyanet'in sitesinde bulunan bilgilere göre Cuma namazı sonrasında kılınan namaz; Zuhr-i ahir olarak bilinir. Bu namaz; öğle namazı olarak da tanımlanabilir. Bazı İslam uzmanları; yerleşim yerinde birden çok yerde cuma namazının kılınmasının doğru olmayacağı olasılığına binaen, o gün içerisindeki öğle namazı ihtiyaten kılınmasını tavsiye etmektedirler.