Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret zammı 2026 ne kadar olacak?

5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte asgari ücrette ara zam yeniden milyonların gündemine taşındı. Temmuz ayına kısa süre kala çalışanlar, "Asgari ücret artacak mı, ara zam kararı alınacak mı?" sorularına yanıt ararken, gözler hem enflasyon rakamlarına hem de açıklamalara çevrildi. Asgari ücrette yeni bir düzenleme olup olmayacağı merak konusu olurken, 2026 temmuz ara zam ihtimaliyle ilgili son gelişmeler araştırılıyor. İşte bilgiler...

TÜİK Mayıs enflasyon rakamlarını 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla açıkladı. Buna göre enflasyon Mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.

Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan ya da hükümetten bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.