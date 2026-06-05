Austin Reaves'ten Lakers'a maksimum kontrat talebi!

Los Angeles Lakers'ın yıldız guardı Austin Reaves'in bu yaz serbest oyuncu piyasasına çıkmadan önce maksimum kontrat talep ettiği bildirildi.



Los Angeles Times muhabiri Broderick Turner'ın aktardığı bilgilere göre Reaves, kariyeri boyunca elde edebileceği en büyük sözleşmeyi almak istiyor.



Turner'ın açıklaması şu şekilde:



"Kendisine güvendi ve bunun karşılığını almak istiyor. Lakers isterse ona 5 yıl 241 milyon dolarlık bir sözleşme verebilir. Chicago veya Brooklyn gibi takımlara giderse 4 yıl 178 milyon dolar kazanabilir. Anladığım kadarıyla Austin maksimum kontratı istiyor. Lakers'a indirim yapar mı? Bundan çok emin değilim. Belki kendisi ister ama temsilcileri istemeyebilir."



Reaves'in 2026-27 sezonu için sahip olduğu 14.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçmesi bekleniyor.



Bu nedenle yaz döneminin en dikkat çeken isimlerinden biri olması bekleniyor.



Yıldız oyuncu sezon içerisinde yaşadığı ciddi baldır sakatlığı nedeniyle uzun süre parkelerden uzak kalsa da, sahada olduğu dönemde kariyerinin en iyi basketbolunu oynadı.



2025-26 normal sezonunda 51 maçta görev yapan Reaves, 23.3 sayı, 4.7 ribaund, 5.5 asist ortalamaları yakalayarak kariyer rekorlarını kırdı.



Lakers yönetimi için bu yazın en büyük gündem maddelerinden biri Reaves'in geleceği olacak.



Kulüp aynı zamanda Luka Doncic etrafında daha güçlü bir kadro kurmaya ve LeBron James ile yeni sözleşme yapmaya çalışacak.



