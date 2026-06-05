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İran, vize için ABD'ye başvuru yaptı

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, 2026 Dünya Kupası'na katılacak futbolcular için ABD'ye vize başvurusunda bulunduklarını belirtti.

calendar 05 Haziran 2026 13:38 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 13:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İran, vize için ABD'ye başvuru yaptı
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İran Futbol Federasyon Başkanı Mehdi Tac, FIFA'nın yönlendirmesi üzerine, Milli Takım kadrosunun pasaportlarını vize işlemleri için ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine verdiklerini duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Tac, 2026 Dünya Kupası'na aktılacak milli takım kadrosunun vize işlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Tac, "Dün FIFA, İran Milli Takımı üyelerinin pasaportlarını Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine teslim etmemizi istedi ve biz de bunu yaptık." dedi.

ABD'nin vize vermemesi durumuna ilişkin de konuşan Tac, "FIFA'ya, milli takımın bazı üyeleri için vize verilmemesi durumunda başka kararlar alacağımızı bildirdik." ifadelerini kullandı.

ABD'nin vize verip vermeme konusundaki tavrını beklediklerini belirten Tac, "Çünkü önce ABD vizesi almamız sonra da Meksika'ya yolculuğa çıkmamız lazım." dedi.

Dünya Kupası hazırlık kampını Antalya'da yapan İran Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarını da yine Antalya'da yaptı. Takımın maçlara çıkabilmesi için Dünya Kupası müsabakalarının yapılacağı Meksika, ABD ve Kanada'dan vize alması gerekiyor.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Meksika'nın, 2026 Dünya Kupası müsabakalarına katılacak İran Milli Takımı oyuncuları, teknik ve idari kadrosuna vize verdiğini duyurmuştu.

ABD vize süreci devam ederken Kanada vizesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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