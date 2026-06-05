Dünya Motosurf Şampiyonası İzmir'de başlıyor

İzmir'in Çeşme ilçesi, 12-14 Haziran tarihlerinde yaklaşık yüz uluslararası sporcunun katılımıyla İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'yi on dört ismin temsil edeceği dev organizasyonla, bölgenin spor turizmine ve ülkenin uluslararası tanıtımına güçlü bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

calendar 05 Haziran 2026 14:27 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 14:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Motosurf Şampiyonası İzmir'de başlıyor
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İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, bu yıl ikinci kez Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-14 Haziran tarihlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilecek.

100 SPORCU BOY GÖSTERECEK

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen organizasyon öncesinde kentteki bir otelde tanıtım toplantısı yapıldı. Slovakya, Çekya, İsveç, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin gibi ülkelerde de düzenlenen ve bu yıl Çeşme'de gerçekleştirilecek şampiyonada, yaklaşık 100 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

Türkiye'yi organizasyonda, aralarında Murat Yorgancılar, Osman Sedat Erus, Efe Gürsoy, Behiç Ender Yorgancılar, Viktoriia Çağatay ve Bihan Koyunpınar'ın da yer aldığı 14 sporcu temsil edecek AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarı diledi.

İZMİR'İN SPOR POTANSİYELİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Uluslararası organizasyonların önemine değinen Kasapoğlu, "Bu tür uluslararası organizasyonlar, İzmir'in ve ülkemizin tanıtımı açısından son derece kıymetlidir. Aynı zamanda bu organizasyonlar sahip olduğumuz potansiyeli dünyaya göstermek için önemli bir fırsattır. İnanıyorum ki İzmir, sahip olduğu güçlü altyapı, kurumlar arası işbirliği ve spor sevgisiyle önümüzdeki süreçte çok daha büyük başarılara imza atacaktır." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda spor alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Kasapoğlu, tesisleşme ve güçlü altyapının bu gelişimin en somut göstergesi olduğunu dile getirdi. TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa da şampiyonayı Türkiye'de ve İzmir'de ikinci kez gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirterek, organizasyonun spor turizmine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inandığını ifade etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise bu yıl tecrübe ve birikimin de katkısıyla çok daha başarılı bir organizasyon düzenleneceğini bildirdi.

 

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