Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Balıklıgöl'de

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk kupası, Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sergilendi. Taraftarların ilgi gösterdiği etkinlikte, kupa ile çektirilen hatıra fotoğrafları renkli anlar oluşturdu.
Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Şanlıurfa'da taraftarların ziyaretine açıldı. Kupa, kentin önemli noktalarından biri olan Balıklıgöl Yerleşkesi'ne getirilerek burada futbolseverlerle buluşturuldu.
Balıklıgöl Yerleşkesi'nde özel olarak sergilenen şampiyonluk kupasına taraftarlar ilgi gösterdi. Kupanın ziyarete açılmasıyla birlikte alanda hareketlilik yaşandı.
FOTOĞRAF ÇEKİMLERİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Kupa sergisi sırasında taraftarlar hatıra fotoğrafları çektirdi. Şampiyonluk kupası etrafında gerçekleştirilen bu fotoğraf çekimleri, yerleşkede renkli görüntülere sahne oldu.
Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Şanlıurfa'da taraftarların ziyaretine açıldı. Kupa, kentin önemli noktalarından biri olan Balıklıgöl Yerleşkesi'ne getirilerek burada futbolseverlerle buluşturuldu.
TARAFTARDAN KUPAYA İLGİ
🏆 Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de taraftarlarla buluşturuldu. pic.twitter.com/j5TANM3QJg
— Sporxtv (@sporxtv) June 5, 2026
Balıklıgöl Yerleşkesi'nde özel olarak sergilenen şampiyonluk kupasına taraftarlar ilgi gösterdi. Kupanın ziyarete açılmasıyla birlikte alanda hareketlilik yaşandı.
FOTOĞRAF ÇEKİMLERİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Kupa sergisi sırasında taraftarlar hatıra fotoğrafları çektirdi. Şampiyonluk kupası etrafında gerçekleştirilen bu fotoğraf çekimleri, yerleşkede renkli görüntülere sahne oldu.