Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Balıklıgöl'de

Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası Şanlıurfa Balıklıgöl'de taraftarlarla buluştu.

calendar 05 Haziran 2026 14:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Balıklıgöl'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk kupası, Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sergilendi. Taraftarların ilgi gösterdiği etkinlikte, kupa ile çektirilen hatıra fotoğrafları renkli anlar oluşturdu.



Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Şanlıurfa'da taraftarların ziyaretine açıldı. Kupa, kentin önemli noktalarından biri olan Balıklıgöl Yerleşkesi'ne getirilerek burada futbolseverlerle buluşturuldu.

TARAFTARDAN KUPAYA İLGİ

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde özel olarak sergilenen şampiyonluk kupasına taraftarlar ilgi gösterdi. Kupanın ziyarete açılmasıyla birlikte alanda hareketlilik yaşandı.



FOTOĞRAF ÇEKİMLERİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kupa sergisi sırasında taraftarlar hatıra fotoğrafları çektirdi. Şampiyonluk kupası etrafında gerçekleştirilen bu fotoğraf çekimleri, yerleşkede renkli görüntülere sahne oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.