Renato Nhaga: "Galatasaray'da kalmak istiyorum"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Renato Nhaga, sadece sarı-kırmızılılara odaklandığını ve Galatasaray'da kalmak istediğini dile getirdi.

calendar 05 Haziran 2026 14:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Renato Nhaga: 'Galatasaray'da kalmak istiyorum'
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Renato Nhaga, İstanbul Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

"Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum." diyen Nhaga, şöyle devam etti:

"Galatasaray'ın Avrupa'da iyi yerlere gelmesi ve Avrupa'da iyi bir hikaye yazması için Galatasaray'a yardım etmek istiyorum. Aynı zamanda kendi pozisyonumdaki en iyi oyuncu olmak istiyorum. Bu şekilde Galatasaray'a yardımım dokunsun istiyorum. Şu an için aklımda sadece Galatasaray var. Gelecekte ne olur bilemiyorum ama şu an sadece Galatasaray'a odaklanmak istiyorum ve sadece Galatasaray'ı düşünüyorum."

"ÇOK SEVİLİYORUM"

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirten sarı-kırmızılı oyuncu "Burada olmak benim için çok özel bir an. Gencim ve buradaki ilk profesyonel deneyimim ve Galatasaray'daki ilk şampiyonluğum. Çok gururluyum. Herkese özellikle de taraftarlara çok teşekkür ediyorum beni destekledikleri için. Çünkü benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelmemde kimse etkili olmadı. Ben kendi isteğimle Galatasaray'a geldim. Açıkçası evimle Galatasaray arasında bir fark yok. Buraya geldiğim zaman çok iyi karşılandım. Burada çok seviliyorum. Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama bu kadar büyük bir aile olduğunu bilmiyordum. Buraya geldiğim zaman büyük bir kulüp olmamamızın yanı sıra büyük bir aile olduğumuzu öğrendim." dedi.

Renato Nhaga, Galatasaray'daki performansına ilişkin "Bu sezon Galatasaray'da pek oynamadım. Galatasaray çok büyük bir kulüp. İlk 11'de şans bulabilmem için daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Performansıma baktığım zaman dört maçta oynadım ve iki gol attım. Bence bu çok güzel bir performans benim için. Gelecek sezon için daha çok çalışacağım. Kendimi geliştireceğim. Daha çok deneyim kazanacağım. Benim hayalim bir gün milli takımda oynamak. Bu çok zor ama bir gün milli takıma çağırılacağıma inanıyorum." şeklinde konuştu.

Galatasaray'da 5 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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