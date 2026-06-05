Para sporcu Mehmet Keskin, uluslararası başarılar için pedal çeviriyor

Denizli'de başladığı bisiklet sporunda büyük bir ilerleyiş sergileyen Mehmet Keskin, başarılarını uluslarası alanda sürdürmek istiyor.

calendar 05 Haziran 2026 15:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para sporcu Mehmet Keskin, uluslararası başarılar için pedal çeviriyor
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Denizli'de 2 yıl önce başladığı bisiklet sporunda milli forma giyme başarısı gösteren para sporcu Mehmet Keskin, kariyerine uluslararası başarı eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Doğuştan sol kol dirsek altı olmayan Mehmet Keskin'in (24) hayatı, 2020 yılında kasiyer olarak çalıştığı markete gelen antrenör müşterinin tavsiyesiyle değişti.

Müşterisinin yönlendirmesiyle tekvandoya başlayan Mehmet Keskin, her geçen gün sporu hayatının merkezine yerleştirmeye başladı. Genç sporcu tekvandoda milli takıma girdi, katıldığı organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

Daha sonra bisiklete yönelen Mehmet Keskin, 2024 yılında bisiklet sporuna başladı. Para sporcu, bu sporda da milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Bisiklette iki kez Türkiye şampiyonu olan Mehmet Keskin, 2028 yılında Los Angeles'ta katılacağı Yaz Paralimpik Oyunları'nda başarı için azimle çalışıyor. 

"SPOR KENDİMİ TANIMAMA YARDIMCI OLDU"

Mehmet Keskin, AA muhabirine sporla tanışmasının tesadüf olduğunu söyledi.

Müşterinin kendisine tekvando yapmayı teklif etmesiyle spora başladığını anlatan Mehmet Keskin, bu önerinin hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Genç sporcu, kendisine uygun bir spor arayışı içinde olduğunu ifade eden Keskin, bisiklete daha fazla ilgi duyması nedeniyle bisiklet sporuna yöneldiğini kaydetti.

Bisikletin zamanla hayatının önemli bir parçası haline geldiğini ifade eden Mehmet Keskin, "İki yıl tekvando yaptıktan sonra bisiklete devam etmeye karar verdim. Şu anda spor hayatımı para bisiklet branşında sürdürüyorum. Benim branşımın bu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Mehmet Keskin, spor sayesinde hem fiziksel hem de sosyal anlamda geliştiğini vurgulayarak, sporun kendisini tanımasına yardımcı olduğunu, ruhunu ve sosyal çevresini genişlettiğini dile getirdi.

Doğuştan engelli olduğunu ve bunu hiçbir zaman bir dezavantaj olarak görmediğini kaydeden Mehmet Keskin, "Bana çok 'yapamazsın' diyen oldu. Ama bunlara kulak assaydık bugün bisiklet sürüyor olmazdık." ifadelerini kullandı.

Markette raf alan görevlisi olarak çalışmaya devam eden Mehmet Keskin, mesaisinin dışında haftada 15 saat de antrenman yaptığını kaydetti.

Mehmet Keskin, çeşitli uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ettiğini, istediği başarıyı elde edemese de ülkesini temsil etmesinin büyük bir gurur olduğunu anlatarak, 2028 Yaz Paralimpik Oyunları'nda başarı elde etme hedefiyle çalıştığını söyledi.

Engellilere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Mehmet Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evde oturmak, beklemek yerine spor yapmak insana çok iyi geliyor. İnsanın ufkunu açıyor. Hayata yeniden başlamış, yeniden bir sayfa açmış gibi hissettiriyor. Spor yapmak, nabzının yükseldiğini görmek farklı bir duygu."

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