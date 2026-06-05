Marmaris'te bisiklet heyecanı sokaklarda yaşanacak

Muğla'nın turizm cenneti Marmaris'te L'Étape Marmaris by Tour de France kapsamında vatandaşlar dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından birinin heyecanına ortak olacak. Marmaris, yalnızca uluslararası bir bisiklet organizasyonuna değil sporun, sağlıklı yaşamın, turizmin ve birlikte hareket etmenin heyecanına da ev sahipliği yapacak. Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonu Tour de France'ın amatör sporculara yönelik resmi etkinliği olan L'Étape Marmaris by Tour de France, 7 Haziran Pazar günü ilk kez Marmaris'te düzenlenecek.



Yarış öncesinde 6 Haziran Cumartesi günü saat 11.00'de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilecek halk sürüşü, bisiklet tutkunlarını, aileleri, çocukları ve tüm Marmarislileri bu büyük organizasyonun heyecanına ortak edecek. Yaklaşık 6.6 kilometrelik aile dostu parkurda gerçekleşecek sürüş, Marmaris'in önemli caddelerinden geçerek kente renk ve hareket katacak. Halk sürüşü, Atatürk Caddesi'nden başlayıp Ulusal Egemenlik Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Yunus Nadi Caddesi ve Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı güzergahını takip ettikten sonra yeniden başlangıç noktasında sona erecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte her yaştan bisikletsever yer alabilecek.



Marmarisliler ve ziyaretçiler, Tour de France atmosferini yakından deneyimleme fırsatı bulurken aynı zamanda sağlıklı yaşam ve bisiklet kültürünün bir parçası olacak. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulacak Expo Alanı, sporcuları, aileleri ve ziyaretçileri bir araya getirecek. Üç gün boyunca açık kalacak alanda Tour de France ruhunu yansıtan deneyim alanları, interaktif etkinlikler, sahne gösterileri, sürpriz hediyeler ve çeşitli markaların stantları ziyaretçileri bekliyor olacak.