Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması!

Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, transfere dair açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Haziran 2026 16:32 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 16:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması!
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Premier Lig'e yükselen Hull City'de transfer çalışmaları hız kazandı.

10'A YAKIN TRANSFER

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Hull City, Premier Lig için kadrosuna 10'a yakın yeni takviye planlıyor.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA!

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı da transfere dair açıklamalarda bulundu. Hull Daily Mail'e konuşan Ilıcalı, "Transfer konusunda, bu kulübü daha büyük hale getirmek için ulaşmak istediğimiz hedef, gelecekte iyi performans gösterecek ve kulübün geleceğine avantaj sağlayacak en iyi yetenekleri bulmak istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, "Bu kulübü daha büyük hale getirmek için iyi futbol sunabilecek ve gelecekte iyi satışlar sağlayabilecek bazı oyuncuları kadromuza katmalıyız." sözlerini sarf etti.

"ONLARA GÜVENİYORUM"

Transfer ekibine güvendiğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Bize Charlie Hughes ve Belloumi ve genç yetenekleri kazandıran gözlere gerçekten güveniyorum. Artık daha büyük bütçelerimizle elbette iyi paralar harcayacağız. ancak isimlere değil, potansiyeli olan ve verimli oyunculara harcayacağız." dedi.

Acun Ilıcalı, "Belki takımda bir veya iki sihirbaza ihtiyacımız var ama bence en güçlü yanlarımızdan biri, bu sene gördüğümüz gibi mücadeleci ruhumuz olacak. Bunun için genç ve potansiyeli olan oyunculara sahip olacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"HARİKA BİR ÖRNEK"

Takımın golcüsü Oli McBurnie üzerinden transfer örneği veren Acun Ilıcalı, "Gelecek yıl için McBurnie harika bir örnek olur. Gördüğünüz gibi, bence varlığıyla Hull City'yi bir üst seviyeye taşıdı, bu yüzden takımı bir üst seviyeye taşıyacak bir oyuncu getirmemiz gerektiğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

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