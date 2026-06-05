Mustafa Sarıgül'ü Erzincanspor kaptı

Trendyol 1. Lig'e yükseldikten sonra takıma üst üste 3 şampiyonluk kazandıran Başkan Menaf Kıyanç aday olmama kararı aldığı için 5 Haziran Cuma günü yapılması planlanan olağan genel kurulunu 1 hafta sonraya erteleyen Muğlaspor'da teknik direktör Mustafa Sarıgül yuvadan uçtu.
Geçen sezonun son haftalarında göreve geldiği yeşil-beyazlıları play-offtan 1'inci Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam eski çalıştırdığı kulüplerden Erzincanspor'la anlaştı. Muğlaspor'da Sarıgül'den önce görevde olan Besim Durmuş ise hafta başında Gebzespor'a imza attı.
Geçen sezonun son haftalarında göreve geldiği yeşil-beyazlıları play-offtan 1'inci Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam eski çalıştırdığı kulüplerden Erzincanspor'la anlaştı. Muğlaspor'da Sarıgül'den önce görevde olan Besim Durmuş ise hafta başında Gebzespor'a imza attı.