İki Altın Topun tek sahibi: Messi

Messi, "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu oldu. Yıldız isim 2014 Brezilya'dan sonra 2022 Katar'da da bu ödüle layık görüldü. Ayrıca FIFA'nın verdiği "maçın oyuncusu" ödülünü 11 kez kazandı. Bu alanda da zirveye yerleşti.



ALTIN TOP'UN İLK SAHİBİ ROSSİ



Altın Top uygulaması ilk kez 1982'de başladı. Ödülün ilk sahibi İtalyan Paolo Rossi oldu. 1986'da Arjantinli Diego Armando Maradona bu onuru yaşadı. 1990 İtalya'da ise bir ilk gerçekleşti. Şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu ödülü aldı. Bu isim İtalyan Salvatore Schillaci oldu.



KALECİLER İÇİN ALTIN ELDİVEN



En iyi kalecilere verilen "Altın Eldiven" ödülü 1994'te hayata geçti. Başlangıçta ödül, efsane kaleci Lev Yashin adıyla veriliyordu. 2010 yılından itibaren "Altın Eldiven" adını aldı. Ödülü ilk kazanan Belçikalı Michel Preud'homme oldu. 2022'de ise Arjantinli Emiliano Martinez bu başarıyı elde etti.



GENÇ YILDIZLAR VE CENTİLMENLER



"En İyi Genç Oyuncu" ödülü 1958'den beri sahiplerini buluyor. Bu unvanı ilk kez henüz 17 yaşındayken Brezilyalı Pele kazandı. Ödülün son sahibi ise Arjantinli Enzo Fernandez oldu. "FIFA Centilmenlik Ödülü" ise 1970'te başladı. İlk ödül Peru'ya gitti. Bu alanda en başarılı ülke ise Brezilya oldu. Sambacılar tam 4 kez en centilmen takım seçildi.



