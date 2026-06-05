Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.

calendar 05 Haziran 2026 16:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, geçtiğimiz şubat ayında göreve getirilen teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Kulüp, Taşdemir ve ekibine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar resmen ayrıldı. Kulüp yönetimi, deneyimli çalıştırıcı ile yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmenin sonlandırıldığını bildirdi.

KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANDI

Sivasspor Kulübünden ayrılığa ilişkin yapılan resmi açıklamada, feshin karşılıklı anlaşılarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Söz konusu açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktör İsmet Taşdemir arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedilmiştir. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ŞUBAT AYINDA İMZA ATMIŞTI

Sivasspor, İsmet Taşdemir ile 10 Şubat tarihinde 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Taşdemir, kariyeri boyunca Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Başkent Şafakspor FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK gibi takımların da teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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