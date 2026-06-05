Filenin Efeleri Milletler Ligi için Kanada'da!

ÜÇ ÜLKEDE ZORLU MESAİ

EFE MANDIRACI KADRODA YOK

KANADA ETABININ PROGRAMI

MİLLİ TAKIMIN KADROSU

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelelerine başlamak üzere Kanada'ya ulaştı. Üç ayaktan oluşan organizasyonun ilk etabında dört zorlu karşılaşmaya çıkacak olan millilerde, sakatlığı bulunan Efe Mandıracı forma giyemeyecek.A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta maçlarını oynamak üzere Kanada'ya gitti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, üç ayaktan oluşan turnuvada milliler her hafta dörder karşılaşmaya çıkacak.Milliler, VNL fikstürü kapsamında üç farklı ülkede parkeye çıkacak. Organizasyonun ilk haftası 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'da oynanacak. İkinci hafta müsabakaları 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'da, üçüncü ve son hafta mücadeleleri ise 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek.Öte yandan, A Milli Erkek Voleybol Takımı kafilesinde eksik bir isim bulunuyor. Milli oyuncu Efe Mandıracı, sağlık problemleri nedeniyle turnuvanın ilk hafta müsabakalarında forma giyemeyecek.A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada'nın Ottawa kentinde oynayacağı ilk hafta maçlarının Türkiye Saati ile (TSİ) programı şu şekilde:10 Haziran Çarşamba: 18.00 Türkiye-ABD13 Haziran Cumartesi: 02.30 Türkiye-Fransa14 Haziran Pazar (13'ü 14'üne bağlayan gece): 02.30 Türkiye-İtalya14 Haziran Pazar: 21.30 Kanada-TürkiyeA Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk hafta maçları için Kanada'ya götürülen kadrosunda şu isimler yer alıyor:Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak KarahanPasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan GürbüzSmaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza LagumdzijaOrta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko MaticLiberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu