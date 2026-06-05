Filenin Efeleri Milletler Ligi için Kanada'da!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftası için Kanada'ya gitti.

calendar 05 Haziran 2026 15:33 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 15:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Efeleri Milletler Ligi için Kanada'da!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelelerine başlamak üzere Kanada'ya ulaştı. Üç ayaktan oluşan organizasyonun ilk etabında dört zorlu karşılaşmaya çıkacak olan millilerde, sakatlığı bulunan Efe Mandıracı forma giyemeyecek.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta maçlarını oynamak üzere Kanada'ya gitti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, üç ayaktan oluşan turnuvada milliler her hafta dörder karşılaşmaya çıkacak.

ÜÇ ÜLKEDE ZORLU MESAİ

Milliler, VNL fikstürü kapsamında üç farklı ülkede parkeye çıkacak. Organizasyonun ilk haftası 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'da oynanacak. İkinci hafta müsabakaları 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'da, üçüncü ve son hafta mücadeleleri ise 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek.

EFE MANDIRACI KADRODA YOK

Öte yandan, A Milli Erkek Voleybol Takımı kafilesinde eksik bir isim bulunuyor. Milli oyuncu Efe Mandıracı, sağlık problemleri nedeniyle turnuvanın ilk hafta müsabakalarında forma giyemeyecek.

KANADA ETABININ PROGRAMI

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada'nın Ottawa kentinde oynayacağı ilk hafta maçlarının Türkiye Saati ile (TSİ) programı şu şekilde:

10 Haziran Çarşamba: 18.00 Türkiye-ABD

13 Haziran Cumartesi: 02.30 Türkiye-Fransa

14 Haziran Pazar (13'ü 14'üne bağlayan gece): 02.30 Türkiye-İtalya

14 Haziran Pazar: 21.30 Kanada-Türkiye

MİLLİ TAKIMIN KADROSU

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk hafta maçları için Kanada'ya götürülen kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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