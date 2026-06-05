Filenin Efeleri Milletler Ligi için Kanada'da!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelelerine başlamak üzere Kanada'ya ulaştı. Üç ayaktan oluşan organizasyonun ilk etabında dört zorlu karşılaşmaya çıkacak olan millilerde, sakatlığı bulunan Efe Mandıracı forma giyemeyecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta maçlarını oynamak üzere Kanada'ya gitti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, üç ayaktan oluşan turnuvada milliler her hafta dörder karşılaşmaya çıkacak.
ÜÇ ÜLKEDE ZORLU MESAİ
Milliler, VNL fikstürü kapsamında üç farklı ülkede parkeye çıkacak. Organizasyonun ilk haftası 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'da oynanacak. İkinci hafta müsabakaları 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'da, üçüncü ve son hafta mücadeleleri ise 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek.
EFE MANDIRACI KADRODA YOK
Öte yandan, A Milli Erkek Voleybol Takımı kafilesinde eksik bir isim bulunuyor. Milli oyuncu Efe Mandıracı, sağlık problemleri nedeniyle turnuvanın ilk hafta müsabakalarında forma giyemeyecek.
KANADA ETABININ PROGRAMI
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada'nın Ottawa kentinde oynayacağı ilk hafta maçlarının Türkiye Saati ile (TSİ) programı şu şekilde:
10 Haziran Çarşamba: 18.00 Türkiye-ABD
13 Haziran Cumartesi: 02.30 Türkiye-Fransa
14 Haziran Pazar (13'ü 14'üne bağlayan gece): 02.30 Türkiye-İtalya
14 Haziran Pazar: 21.30 Kanada-Türkiye
MİLLİ TAKIMIN KADROSU
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk hafta maçları için Kanada'ya götürülen kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta maçlarını oynamak üzere Kanada'ya gitti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, üç ayaktan oluşan turnuvada milliler her hafta dörder karşılaşmaya çıkacak.
ÜÇ ÜLKEDE ZORLU MESAİ
Milliler, VNL fikstürü kapsamında üç farklı ülkede parkeye çıkacak. Organizasyonun ilk haftası 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'da oynanacak. İkinci hafta müsabakaları 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'da, üçüncü ve son hafta mücadeleleri ise 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek.
EFE MANDIRACI KADRODA YOK
Öte yandan, A Milli Erkek Voleybol Takımı kafilesinde eksik bir isim bulunuyor. Milli oyuncu Efe Mandıracı, sağlık problemleri nedeniyle turnuvanın ilk hafta müsabakalarında forma giyemeyecek.
KANADA ETABININ PROGRAMI
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada'nın Ottawa kentinde oynayacağı ilk hafta maçlarının Türkiye Saati ile (TSİ) programı şu şekilde:
10 Haziran Çarşamba: 18.00 Türkiye-ABD
13 Haziran Cumartesi: 02.30 Türkiye-Fransa
14 Haziran Pazar (13'ü 14'üne bağlayan gece): 02.30 Türkiye-İtalya
14 Haziran Pazar: 21.30 Kanada-Türkiye
MİLLİ TAKIMIN KADROSU
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk hafta maçları için Kanada'ya götürülen kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu