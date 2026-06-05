Dünya Kupası'nda Mahrez'li Cezayir'in hedefi büyük

Geçmişte Samsunspor'u da çalıştıran deneyimli teknik direktör Vladimir Petkovic yönetimindeki Cezayir, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde başarılı bir grafik çizdi. Grubunda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan takım, toplam 25 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Eleme sürecinde Uganda, Mozambik, Gine, Botsvana ve Somali ile karşılaşan Cezayir, rakip fileleri 24 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.



AVRUPA TECRÜBELİ YILDIZLAR VE ADAY KADRO



Cezayir'in kadrosunda, Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giyen tecrübeli isimler dikkat çekiyor. Manchester City'deki başarılı kariyerinin ardından Al-Ahli'ye transfer olan Riyad Mahrez, takımın en önemli kozlarından biri konumunda. Ayrıca Manchester City'den Rayan Ait-Nouri, Borussia Dortmund'dan Ramy Bensebaini, Wolfsburg'dan Mohamed Amoura, Lille'den Aissa Mandi ve Nabil Bentaleb gibi oyuncular kadronun iskeletini oluşturuyor.



Turnuvada mücadele edecek aday kadroda kaleyi Luca Zidane, Oussama Benbot, Melvin Mastil ve Abdelatif Ramdane koruyacak. Savunmada Rafik Belghali, Samir Chergui, Rayan Ait-Nouri, Jaouen Hadjam, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Zineddine Belaid, Achref Abada ve Mohamed Amine Tougai görev alacak. Orta alanda Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar, Fares Chaibi, Ibrahim Maza, Yacine Titraoui ve Ramiz Zerrouki forması giyecek. Hücum hattı ise Mohamed Amoura, Nadhir Benbouali, Adil Boulbina, Fares Ghedjemis, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa ve Riyad Mahrez'den oluşuyor.



KUPA GEÇMİŞİ VE EN BÜYÜK BAŞARISI



Dünya Kupası sahnesine ilk kez 1982 İspanya'da çıkan Cezayir; 1986 ve 2010 yıllarında da grup aşamasında yer aldı. "Çöl Tilkileri" lakaplı takımın tarihindeki en büyük başarısı ise 2014 Brezilya'da son 16 turuna kalması oldu. Bugüne kadar Dünya Kupası organizasyonlarında toplam 13 maça çıkan Cezayir, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Kuzey Afrika temsilcisi attığı 13 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü.



J GRUBU MAÇ TAKVİMİ



Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda oynayacağı maçların Türkiye saati ile (TSİ) programı şu şekilde:



17 Haziran (04.00): Arjantin - Cezayir (Kansas City Stadyumu)

23 Haziran (06.00): Ürdün - Cezayir (San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu)

28 Haziran (05.00): Cezayir - Avusturya (Kansas City Stadyumu)



