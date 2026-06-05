Dünya Kupası'nda Mahrez'li Cezayir'in hedefi büyük

Afrika Elemeleri'ni lider tamamlayarak 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alan Cezayir, Riyad Mahrez önderliğindeki tecrübeli kadrosuyla J Grubu'nda iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Cezayir, Arjantin, Ürdün ve Avusturya karşısında üst tura yükselme mücadelesi verecek.

calendar 05 Haziran 2026 17:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası'nda Mahrez'li Cezayir'in hedefi büyük
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Geçmişte Samsunspor'u da çalıştıran deneyimli teknik direktör Vladimir Petkovic yönetimindeki Cezayir, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde başarılı bir grafik çizdi. Grubunda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan takım, toplam 25 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Eleme sürecinde Uganda, Mozambik, Gine, Botsvana ve Somali ile karşılaşan Cezayir, rakip fileleri 24 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

AVRUPA TECRÜBELİ YILDIZLAR VE ADAY KADRO

Cezayir'in kadrosunda, Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giyen tecrübeli isimler dikkat çekiyor. Manchester City'deki başarılı kariyerinin ardından Al-Ahli'ye transfer olan Riyad Mahrez, takımın en önemli kozlarından biri konumunda. Ayrıca Manchester City'den Rayan Ait-Nouri, Borussia Dortmund'dan Ramy Bensebaini, Wolfsburg'dan Mohamed Amoura, Lille'den Aissa Mandi ve Nabil Bentaleb gibi oyuncular kadronun iskeletini oluşturuyor.

Turnuvada mücadele edecek aday kadroda kaleyi Luca Zidane, Oussama Benbot, Melvin Mastil ve Abdelatif Ramdane koruyacak. Savunmada Rafik Belghali, Samir Chergui, Rayan Ait-Nouri, Jaouen Hadjam, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Zineddine Belaid, Achref Abada ve Mohamed Amine Tougai görev alacak. Orta alanda Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar, Fares Chaibi, Ibrahim Maza, Yacine Titraoui ve Ramiz Zerrouki forması giyecek. Hücum hattı ise Mohamed Amoura, Nadhir Benbouali, Adil Boulbina, Fares Ghedjemis, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa ve Riyad Mahrez'den oluşuyor.

KUPA GEÇMİŞİ VE EN BÜYÜK BAŞARISI

Dünya Kupası sahnesine ilk kez 1982 İspanya'da çıkan Cezayir; 1986 ve 2010 yıllarında da grup aşamasında yer aldı. "Çöl Tilkileri" lakaplı takımın tarihindeki en büyük başarısı ise 2014 Brezilya'da son 16 turuna kalması oldu. Bugüne kadar Dünya Kupası organizasyonlarında toplam 13 maça çıkan Cezayir, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Kuzey Afrika temsilcisi attığı 13 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü.

J GRUBU MAÇ TAKVİMİ

Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda oynayacağı maçların Türkiye saati ile (TSİ) programı şu şekilde:

17 Haziran (04.00): Arjantin - Cezayir (Kansas City Stadyumu)
23 Haziran (06.00): Ürdün - Cezayir (San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu)
28 Haziran (05.00): Cezayir - Avusturya (Kansas City Stadyumu)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.