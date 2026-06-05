Tottenham, Andrew Robertson'ı açıkladı

Tottenham, Liverpool'dan ayrılan Andrew Robertson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 05 Haziran 2026 15:11 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham, Andrew Robertson'ı açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Premier Lig'de geride kalan sezonda son haftalarda kümede kalmayı başaran Tottenham, transfere önemli bir giriş yaptı.

Tottenham, Liverpool'dan ayrılan 32 yaşındaki sol bek Andrew Robertson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İskoç sol bek, geride kalan sezonda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Liverpool'dan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ!

Robertson, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.

LIVERPOOL PERFORMANSI

2017'den 2026'ya kadar Liverpool'da forma giyen deneyimli oyuncu, İngiliz ekibinde 378 maçta 14 gol attı ve 69 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.