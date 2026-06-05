Tottenham, Andrew Robertson'ı açıkladı

Tottenham, Liverpool'dan sol bek Andy Robertson'ı kadrosuna kattığını açıkladı. pic.twitter.com/lbfKJknUpE



— Sporx (@sporx) June 5, 2026

Premier Lig'de geride kalan sezonda son haftalarda kümede kalmayı başaran Tottenham, transfere önemli bir giriş yaptı.Tottenham, Liverpool'dan ayrılan 32 yaşındaki sol bek Andrew Robertson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.İskoç sol bek, geride kalan sezonda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Liverpool'dan ayrılmıştı.Robertson, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.2017'den 2026'ya kadar Liverpool'da forma giyen deneyimli oyuncu, İngiliz ekibinde 378 maçta 14 gol attı ve 69 asist yaptı.