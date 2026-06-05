Manisa FK'lı Yusuf Talum'un talibi çok

Manisa FK formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Yusuf Talum, transfer piyasasında adından söz ettiriyor. Oyuncuya Süper Lig takımlarının ilgisi bulunuyor.

calendar 05 Haziran 2026 17:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK'lı Yusuf Talum'un talibi çok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün sağ beki Yusuf Talum, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Son 2 sezondur siyah-beyazlı formayı terleten 24 yaşındaki oyuncuyu Samsunspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'nın istediği, 1. Lig'in yeni ekibi Bursaspor'un da oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.

Manisa FK yönetiminin ise 2028 yılına kadar sözleşmesi süren Yusuf Talum'u iyi bir teklif gelmesi durumunda satabileceği öğrenildi. Göztepe alt yapısından yetişen Yusuf Talum, sarı-kırmızılılarda profesyonel oldu. Menemen FK, Kastamonuspor, Tarsus İdman Yurdu, İnegölspor formalarını da terleten Yusuf geride kalan sezonda Manisa FK ile 1. Lig'de 27 maça çıktı. Toplam 2252 dakika sahada kalan oyuncu 4 gol atıp 6 da asist yaptı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.