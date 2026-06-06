Galatasaray'dan 10 milyon euro'luk anlaşma

Galatasaray'ın enerji devi Socar ile üç yıllık anlaşması sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde formasına göğüs reklamı vermek isteyen uluslararası firmalarla görüşüyor.
Süper Lig'de ise Pasifik Holding'in sponsorluğu sürecek. Yeni yönetim, anlaşmayı 10 milyon Euro olarak revize etti.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde formasına göğüs reklamı vermek isteyen uluslararası firmalarla görüşüyor.
Süper Lig'de ise Pasifik Holding'in sponsorluğu sürecek. Yeni yönetim, anlaşmayı 10 milyon Euro olarak revize etti.