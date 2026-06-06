Metehan Mimaroğlu, Gençlerbirliği ile olan sözleşmesini feshetti

Tecrübeli futbolcu Metehan Mimaroğlu, Gençlerbirliği ile olan sözleşmesini feshetti.

calendar 06 Haziran 2026 00:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Metehan Mimaroğlu, Gençlerbirliği ile olan sözleşmesini feshetti
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Tecrübeli futbolcu Metehan Mimaroğlu, Gençlerbirliği ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Metehan Mimaroğlu, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Gençlerbirliği'ndeki yolculuğunun sona erdiğini belirterek, "Bu camiada geçirdiğim süre boyunca çok değerli anılar biriktirdim, önemli tecrübeler kazandım ve güzel dostluklar edindim." ifadelerini kullandı. 

Kulüp başkanı Arda Çakmak'a, yönetim kuruluna, teknik ve idari kadroya, takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür eden Metehan, geçen sezonun zorlu geçtiğini ancak hedeflerine ulaşmayı başardıklarını kaydetti.

Futbolda bazen yolların ayrıldığını ve yeni hikayelerin başladığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği formasını taşıdığı her günün kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.

Ayrılık sürecinde yaşanan iletişimsizlik nedeniyle kırdığı veya üzdüğü kişilerden helallik isteyen Metehan Mimaroğlu, "Benden yana hakkım varsa bu şanlı armaya helaldir." ifadesini kullandı.

Metehan, mesajının sonunda Gençlerbirliği'ne bundan sonraki süreçte başarılar diledi.

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