Fenerbahçe Kadın Voleybol, Chiaka Ogbogu'yu duyurdu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Chiaka Ogbogu'yu transfer etti.

calendar 06 Haziran 2026 00:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Kadın Voleybol, Chiaka Ogbogu'yu duyurdu
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Chiaka Ogbogu'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi. 

ABD'li orta oyuncu, kariyerine 2011 yılında Texas Advantage formasıyla başlarken sırasıyla Teksas Üniversitesi, Il Bisonte Firenze, Chemik Police, Imoco Volley, Eczacıbaşı Dynavit, LOVB Austin ve VakıfBank'ta görev yaptı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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