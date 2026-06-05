Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye: 'Fotoğraf çekilmekle olmaz'

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Now ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.





"İSTESEM BEN DE HERKESLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİRİM"





Hakan Safi'nin Merih Demiral ile fotoğraf paylaşmasına gönderme yapan Aziz Yıldırım, "İstesem ben de herkesle fotoğraf çektiririm. Real Madrid ve Barcelona başkanıyla da fotoğraf çektiririm. Futbolcularla da fotoğraf çektiririm. Mesele bu değil. Fenerbahçe'nin gerçekleri var. Fenerbahçe'nin 2027 Mayıs ayına kadar 200 milyon euro ödemesi var. Ayrıca 40 tane oyuncumuz var. 21'i yabancı. Ciddi hesap kitap yapmadan 'Ben onu yapacağım, bunu yapacağım' demek Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Oyuncuları açıklıyor ama kulüpleri satmayacağız diyor. Oyuncuya talipseniz hem kendisiyle hem kulübüyle anlaşmanız lazım." dedi.



"SEÇİM KAZANMAK İÇİN OYUNCU AÇIKLAMAM"



Seçim sürecinde transfer vaatleri üzerinden hareket etmeyeceğini belirten Yıldırım, "Seçim kazanmak için oyuncu açıklamam. Gerek duymuyorum. Böyle başkan olacaksam olmayayım daha iyi. Ben hayal satmıyorum, gerçekleri anlatıyorum." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'NİN BÖYLE BİR İMKANI YOK"



Transferlerin mali boyutuna da değinen Aziz Yıldırım, "Açıklanan oyuncularla birlikte en az 200-300 milyon Euro daha koymanız gerekiyor. 500 milyonluk bir bütçe olması lazım. Fenerbahçe bunu koyamaz. Fenerbahçe'nin böyle bir imkanı yok." diye konuştu.



"BEN GERÇEKÇİYİM, YAPAMAM"



Açıklamalarının devamında Yıldırım, "Sözle olmaz. Hakan Safi, götürsün o zaman divana 500 milyonluk çeki versin. Oyuncularla yaptığı anlaşmalarda imza varsa Divan Kurulu'na versin. Bunlar seçim kazanmak için yapılan işler. Ben gerçekçiyim, yapamam. Hayaller ve gerçekler birbiriyle uymaz." dedi.



"HAKAN SAFİ OYUNCU AÇIKLIYOR, ERTESİ GÜN KULÜPLERİ YALANLIYOR"



Transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "Hakan Safi ne açıkladı ya? Oyuncu açıklıyor, ertesi gün kulüpleri yalanlıyor. Böyle transfer mi olur? Açıkladığı oyuncular da yıldız değil. İyi oyuncu ama yıldız değil. Mbappe derken şaka yapıyorum. Dalga geçiyorum ya. Fenerbahçe'nin gerçekleri var." ifadelerini kullandı.



EDERSON





Kaleci transferi ve Ederson hakkında da konuşan Yıldırım, "Herkes, 'Ederson gitsin.' diyor. Ben tam tersini söylüyorum. 'Kalsın'. Dünyada yeni bir adet çıktı. Kaleci stoperlerle paslaşıyor, bilmem kaç dakikada orta sahaya geliyoruz. Ya elinde öyle bir kaleci var ki.. Çıksa hepsi, istediği noktaya top atıyor ya. Daha ne istiyorsunuz?" dedi.



