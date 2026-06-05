Sporting Lizbon'dan Hakan Safi'ye Luis Suarez yanıtı!

Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Luis Suarez için 80 milyon Euro ödeme yapması halinde transferi gerçekleştirebileceğini söyledi.

calendar 05 Haziran 2026 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 21:31
Haber: Sporx.com
Sporting Lizbon'dan Hakan Safi'ye Luis Suarez yanıtı!
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesinde Hakan Safi'nin Luis Suarez transferiyle ilgili açıklamaları gündem yaratırken, Sporting Başkanı Frederico Varandas'tan dikkat çeken sözler geldi.

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa aday olan Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştığını ve seçilmesi halinde Kolombiyalı golcüyü Fenerbahçe'ye getireceğini açıklamıştı. 

"80 MİLYON EURO, BİR KURUŞ EKSİĞİ OLMAZ"

Sporting Başkanı Frederico Varandas, Luis Suarez'in transfer ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamada net konuştu.

Varandas, "Hakan Safi seçimleri kazanırsa, Luis Suarez'in bonservis bedeli 80 milyon eurodur. Bir kuruş bile eksiği olmaz. Bizimle masaya oturmasına bile gerek yok, sadece parayı ödemesi yeterli." ifadelerini kullandı. 

"BU TAKTİKLERİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Portekizli kulübün başkanı, Hakan Safi'nin ekibine yönelik de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Frederico Varandas, "Fenerbahçe başkan adayını tanımıyorum ama Porto'da yaşayan kampanya direktörünü çok iyi tanıyorum. Onun ve arkadaşlarının başvurduğu taktikleri çok iyi biliyoruz. Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez, ters teper." sözleriyle dikkat çekti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 53 maça çıkan Kolombiyalı golcü, 38 gol 8 asistlik katkı sağladı.

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