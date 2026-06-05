A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Montella, uzun yıllardır arkadaş olduklarını belirttiği Italiano'nun hem karakterine hem de teknik adamlık kariyerine övgüler yağdırdı.
"ÇOK İYİ BİR KARAKTER VE TEKNİK DİREKTÖR"
İtalyan çalıştırıcı, Adana'da yaşanan deprem döneminde yaşadıkları bir anıyı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Vincenzo Italiano benim arkadaşım. Çok iyi bir teknik direktör. Küçük bir anı paylaşayım. Belki kendisi kızar ama Adana'da yaşanan depremde ben İtalya'da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri Italiano oldu. İnsanlar evsiz kalmasın diye çok uğraşmıştık. Çok iyi bir karakter. Çok iyi bir teknik direktör. Kendisi için çok mutluyum."
Montella'dan Vincenzo Italiano yorumu!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında konuştu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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