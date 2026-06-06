Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son provada!

A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

calendar 06 Haziran 2026 01:35 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026 01:46
Haber: Sporx.com
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son provada!
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News

FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını ABD'de sürdüren A Milli Futbol Takımı, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami FC Stadyumu'nda son hazırlık maçında Venezuela ile mücadele edecek.

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Kerem, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun.



Venezuela: Contreras, Quintero, Vivas, Ferraresi, Aramburu, Casseres, Segovia, Carmona, Mendoza, Martinez, Ramirez.

Milliler, ilk hazırlık karşılaşmasında İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar, Venezuela müsabakasının ardından Dünya Kupası'ndaki ana kamp merkezi olan Arizona Mesa'ya geçecek. 

VENEZUELA İLE İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. FIFA dünya sıralamasında 49. basamakta bulunan Venezuela, Dünya Kupası'nda yer almıyor. Güney Amerika ekibinin teknik direktörlüğünü ise Oswaldo Viscarrondo yapıyor.

MİLLİLERİN 651. MÜSABAKASI

Milliler, 362'si resmi, 288'i özel toplam 650 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 258 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 901 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.

VINCENZO MONTELLA 33. MAÇINDA

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 24'ü resmi, 8'si de özel olmak üzere 32 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 19 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son provada!
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son provada!
Vincenzo Montella
Vincenzo Montella'dan sakatlık yanıtı!
FIFA
FIFA'dan Dünya Kupası'na günler kala yeni uygulama
Fatih Terim:
Fatih Terim: "Dünya Kupası'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"
Avusturya
Avusturya'nın hedefi tarih yazmak
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön