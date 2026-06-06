Trabzonspor'da iki imza yolda! Anlaşma sağlandı!

Transfer sezonuna Ernest Muçi'nin bonservisini alarak başlayan Trabzonspor, Sidny Cabral Lopes ve Malinovskyi'yi kadrosuna kattı. Bordo mavililer, Saviolo'yu İstanbul'a getirirken, 2 ismi daha bitirmeye yaklaştı.



HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydin ve Gaziantep FK'dan Melih Kabasakal ile prensip anlaşmasına vardı.



Trabzonspor, Çaykur Rizespor'dan ayrıca Mithat Pala'yı transfer etmek istiyor. Bordo mavililer transferi tamamlamak için görüşmelerini sürdürüyor.



