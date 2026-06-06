Kante'nin Mbappe'ye karşı tavrı ortalığı karıştırdı!

Fildişi Sahili, Fransa'yı 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada geriden gelerek 2-1 mağlup etti.





Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı N'Golo Kante'nin Kylian Mbappe'ye karşı tavrı çok konuşuldu.



Kante karşılaşma öncesinde maça ilk 11'de başlayacak olan tüm arkadaşlarının elini sıktı. Ancak Kante'nin en önde duran Mbappe'yi pas geçtiği görüldü. O anlar yayına yansırken futbolseverler sosyal medyada adeta ikiye bölündü.



Geçtiğimiz Kolombiya maçında sonradan oyuna giren Mbappe, Kante'den kaptanlık bandını istemiş ve bu hareketi futbolseverler tarafından saygısızlık olarak yorumlanmıştı. Bazı futbolseverler yaşanan bu olay sonrasında Kante ile Mbappe'nin arasının açıldığını savundu.



Bazı futbolseverler ve bir kısım Fransız gazeteci ise, Mbappe ve Kante arasında hiçbir sorun olmadığını belirterek, Kante'nin Mbappe'nin elini sıkmaması ya da başarı dilememesini tesadüf olarak yorumladı.



İŞTE O ANLAR:



