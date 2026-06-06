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Kante'nin Mbappe'ye karşı tavrı ortalığı karıştırdı!

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Fransa ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa 2-1 kaybederken karşılaşma öncesinde Kante ile Mbappe'nin sahaya çıkış tünelindeki görüntüsü gündem oldu.

calendar 06 Haziran 2026 10:46
Haber: Sporx.com
Kante'nin Mbappe'ye karşı tavrı ortalığı karıştırdı!
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Fildişi Sahili, Fransa'yı 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı N'Golo Kante'nin Kylian Mbappe'ye karşı tavrı çok konuşuldu. 

Kante karşılaşma öncesinde maça ilk 11'de başlayacak olan tüm arkadaşlarının elini sıktı. Ancak Kante'nin en önde duran Mbappe'yi pas geçtiği görüldü. O anlar yayına yansırken futbolseverler sosyal medyada adeta ikiye bölündü.

Geçtiğimiz Kolombiya maçında sonradan oyuna giren Mbappe, Kante'den kaptanlık bandını istemiş ve bu hareketi futbolseverler tarafından saygısızlık olarak yorumlanmıştı. Bazı futbolseverler yaşanan bu olay sonrasında Kante ile Mbappe'nin arasının açıldığını savundu.

Bazı futbolseverler ve bir kısım Fransız gazeteci ise, Mbappe ve Kante arasında hiçbir sorun olmadığını belirterek, Kante'nin Mbappe'nin elini sıkmaması ya da başarı dilememesini tesadüf olarak yorumladı.

İŞTE O ANLAR:

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3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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