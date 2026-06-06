New York'tan büyük şampiyonluk adımı

NBA Playoffları'nda final serisi heyecanı, bu gece oynanan maçla devam etti. Final serisinin ikinci maçında San Antonio Spurs, sahasında New York Knicks'i konuk etti.



Son anları heyecan verici anlara sahne olan maçta New York, 105-104 kazandı.



Bu sonuçla New York Knicks, seride 2-0 öne geçerek deplasmandaki iki maçı da kazanmış oldu.



Eşleşmenin ikinci maçı, 9 Haziran Salı gecesi New York Knicks'in ev sahipliğinde oynanacak.



Seride dört galibiyete ulaşan taraf, NBA şampiyonluğuna ulaşacak.



New York Knicks'te ise Karl-Anthony Towns 21 sayı – 13 ribaund, Jalen Brunson 20 sayı – 5 ribaund – 6 asist, Mikal Bridges 20 sayı – 6 ribaund – 6 asist, OG Anunoby 17 sayı ile oynadı.



San Antonio Spurs'te Victor Wembanyama 29 sayı – 9 ribaund, De'Aaron Fox 20 sayı – 3 ribaund – 5 asist, Dylan Harper 15 sayı – 6 ribaund, Stephon Castle ve Devin Vassell 14'er sayı ile mücadele etti.



