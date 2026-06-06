Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 dönemine ilişkin mali raporla ilgili açıklamalarda bulundu.
Burak Kızılhan, kulübün finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını belirterek,"Bu süreçte önceliğimiz finansal bağımsızlık hedefimizi güçlendirmek, borç yükünü azaltmak ve kulübümüzün geleceğini daha sağlam bir mali zemine inşa etmekti. Bu anlayış doğrultusunda atılan adımların başında sermaye artırımları ve finansal yeniden yapılanma süreci gelmiştir. 18 Temmuz'da sermayemizi yüzde 400 artırarak 1 milyar 250 milyona çıkardık. Sermaye artırmından elde edilen kaynak, kredi geri ödemelerinde kullanılmış ve kredi bakiyesi 69 milyon euro'ya kadar düşürülmüştür. 13 Ağustos 2025 tarihi itibariyle bir sermaye artışı için bir çalışma başlatılmış ve sermayemiz 6 milyar 250 milyon liraya yükseltilmiştir. Bankalar Birliği sürecinden çıkışı mümkün kılacak hazırlıklar da bu kapsamda hazırlanarak bir sonraki döneme devredilmiştir. 20 Ocak 2026 itibarıyla kulübümüz Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak finansal bağımsızlığına kavuşmuştur." dedi.
"ALİ KOÇ'UN SAĞLADIĞI KAYNAK BUNUN İKİ KATIDIR"
Ali Koç'un kulübe sağladığı destekle ilgili de konuşan Burak Kızılhan, şu ifadeleri kullandı:
"Mali tablolarımızda da yer aldığı üzere Sayın Ali Koç'un kulübümüzden yaklaşık 80 milyon Euro tutarında bir alacağı bulunmaktaydı. Sayın Başkan, bu konudaki iradesini yıllar boyunca kamuoyu önünde açıkça ortaya koymuş ve Fenerbahçe'den tek kuruş alacak talebi olmadığını ifade etmişti. Yönetim değişikliğinin ardından bu irade, pek fazla anlayamadığımız bir şekilde, ısrarla, yazılı şekilde talep edilmiş, Sayın Ali Koç da gerekli beyanı sunmuştur. Ancak şu hususun bilinmesinde de fayda görüyoruz; başkanımızın görev süresi boyunca kulübümüze bağışladığı ve karşılıksız sağladığı kaynağın toplamı bu konuşulan miktarın iki katıdır."
Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 160 milyon euro!
Fenerbahçe genel sekreteri Burak Kızılhan, Ali Koç'un görev süresi boyunca Fenerbahçe'ye bağışladığı ve karşılıksız sağladığı kaynağın, kamuoyunda konuşulan yaklaşık 80 milyon euroluk alacağın iki katına ulaştığını açıkladı.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 dönemine ilişkin mali raporla ilgili açıklamalarda bulundu.
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