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Erman Toroğlu hakkında beraat kararı

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, TFF başkanı ve Galatasaray Başkanı hakkındaki "gizli görüşme" iddiaları nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.

calendar 06 Haziran 2026 10:26
Haber: Haberturk
Erman Toroğlu hakkında beraat kararı
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Erman Toroğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Toroğlu Dursun Özbek'in İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' dediğini ileri sürmüştü.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Erman Toroğlu ve avukatları katıldı. Aylık gelirinin 600-700 bin lira olduğunu söyleyen Toroğlu, "Ben neden burada neden olduğumu anlayamadım. Saat 22.30'da program yapıyorum. Galatasaray Başkanı, federasyon başkanına eliyle işaret ederek 'Sakın ha' dedi. Ben de 'Bunu bir öğrenelim' dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar. Önce tanık oldum, sonra sanık oldum. Ben de bilmiyorum, herkes merak ediyor; o 'Sakın ha' nın ne olduğunu" dedi.

"TFF BAŞKANI: ZAMANI GELDİĞİNDE AÇIKLAYACAĞIM"

Savcılık ifadesini tekrar ettiğini söyleyen Toroğlu, "TFF Başkanı herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır, şikayetçi olmamıştır. Futbol Federasyonu Başkanı bana mesaj attı. 'Erman Hocam, seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım' dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soruyorum, bir türlü cevap alamadım. Merak ediyorum, herkes merak ediyor. Allah var, umarım bir gün cevap verir birisi." ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme, Erman Toroğlu'nun beraatine karar verdi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Canlı yayınından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Toroğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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