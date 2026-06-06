Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Gain: Seride 3. randevu!

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolunun en çekişmeli serilerinden birinde gözler bu kez serinin üçüncü maçına çevrildi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan serinin ilk perdesinde gülen taraf 82-79'luk skorla Beşiktaş GAİN olmuştu. Ancak serinin ikinci randevusunda hücumda adeta alev alan ve harika bir oyun sergileyen Marko Barac yönetimindeki Bahçeşehir Koleji, parkeden 101-79 galip ayrılarak saha avantajını eline geçirdi ve seriye 1-1'lik dengeyi getirdi.



Final biletini cebe koyacak takımı belirleme yolunda kritik bir viraj olan üçüncü maçta takımlar, bu kez Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde kozlarını paylaşacak.



Kendi seyircisi önünde seride ilk kez öne geçmeyi hedefleyen Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda kazanarak yeniden üstünlüğü ele geçirmek isteyen Dusan Alimpijevic'in Beşiktaş GAİN'i arasındaki bu taktik savaşının yayın bilgilerini sizler için derledik.







