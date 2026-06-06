Hakan Çalhanoğlu'ndan Hakan Safi'ye cevap geldi

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi adaylardan Hakan Safi, anlaşmaya vardığı 3 futbolcuyu duyurdu.



Luis Suarez, Mason Greenwood ve Merih Demiral'la anlaştığını açıklayan Safi'nin hedefinde Hakan Çalhanoğlu'nun da olduğu belirtiliyor.





TEKLİFİ KABUL ETTİ



Sabah'ta yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu, Hakan Safi'nin 3 yıllık teklifini kabul etti. Tarafların yıllık 9 milyon euro maaş konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü.



Transferin tamamlanması için kulüpler arasındaki görüşmelerin belirleyici olacağı ifade edildi. Hakan Safi'nin başkan seçilmesi durumunda İtalyan ekibiyle kulüp düzeyinde resmi görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor.



15-20 MİLYON ARASI BONSERVİS



Inter ile sözleşmesinin son senesine giren Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisinin belli olduğu da aktarıldı. İtalyan devinin 32 yaşındaki futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis isteyebileceği vurgulandı.



