Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'nın karşısına çıkacak.
Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele edecek.
Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki maç, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'nın karşısına çıkacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'nın karşısına çıkacak.
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|Samsunspor
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|Rizespor
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|34
|9
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|34
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|15
|Eyüpspor
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|Antalyaspor
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